Dal 10 gennaio due hub vaccinali per Ascoli. A San Benedetto spazi più ampi al Centro Agroalimentare

ASCOLI – Due hub vaccinali per Ascoli. Lo hanno deciso l’Area Vasta 5 e il Comune, di concerto con la Regione Marche per far fronte alle richieste della popolazione ed evitare le lunghe code che si sono formate nelle ultime settimane alla Casa della Gioventù. In questa struttura le somministrazioni continueranno, ma da lunedi 10 gennaio il siero potrà essere inoculato ai cittadini anche nella Palestra comunale di via degli Iris, davanti all’ospedale Mazzoni. Lo conferma il nuovo direttore generale dell’Av5 Massimo Esposito che ricorda come l’accordo con l’Amministrazione comunale, dopo il via libera del sindaco Marco Fioravanti, verrà formalizzato con un’apposita convenzione.

Nuove postazioni per tamponi

«Da tempo poi, nell’ambito del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno – aggiunge Esposito – sono attivi dei punti vaccinali di prossimità in alcuni Comuni, grazie alla collaborazione con Medici di medicina generale. È inoltre in fase di studio il trasferimento della postazione Drive In per l’effettuazione dei tamponi, ora allestita all’interno del plesso ospedaliero, in altra sede che non costituisca intralcio per la circolazione, nonché si prevede la realizzazione di un’ulteriore postazione per tamponi in altra area del territorio urbano di Ascoli».

L’ospedale di San Benedetto

Sulla costa nuovi percorsi e vaccinazione di prossimità

Quanto all’hub vaccinale di San Benedetto, allestito presso il Centro Agroalimentare di Porto d’Ascoli, nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo del direttore generale dell’Asur Marche, Nadia Storti. Da questo è emersa le necessità di ridefinire i percorsi di accesso e stazionamento degli utenti, per evitare anche qui il formarsi di lunghe file all’esterno dei locali, in attesa della vaccinazione. Con la collaborazione dell’Av5 e dell’amministratore delegato del Centro Agroalimentare Francesca Perotti sono stati allestiti nuovi spazi per il servizio sanitario, già operativi dall’8 gennaio.

La direzione dell’Area Vasta 5 inoltre si prepara anche nel Distretto Sanitario di San Benedetto, ad organizzare nuove iniziative vaccinali di prossimità, coinvolgendo le Amministrazioni comunali dell’area interessata.