Yacht di eccellenza, il Cantiere delle Marche premiato a Cannes e Monte Carlo

ANCONA- «Per stare al passo con le commesse, il cantiere amplierà le proprie strutture produttive e ingrandirà i capannoni esistenti». Così rilancia il Direttore Commerciale di Cantiere delle Marche, Vasco Buonpensiere. Il cantiere anconetano ha ormai raggiunto – oltre a straordinari risultati commerciali – una reputazione internazionale che lo vede al pari dei più importanti cantieri nord europei per qualità costruttiva e design, confermandolo leader mondiale nella costruzione di explorer yacht.

Nell’arco di una settimana, il M/Y Aurelia, primo modello della serie Flexplorer di Cantiere delle Marche è stato insignito dei due più prestigiosi premi internazionali dell’industria nautica: World Superyacht Award e World Yachts Trophy consegnati rispettivamente a Monte Carlo e Cannes.

Aurelia è stato la star del Cannes Yachting Festival che si è appena concluso, è stato lo yacht più visitato e ammirato da Armatori, broker, giornalisti, operatori del settore. Pari successo ha riscosso il M/Y RJ esposto al medesimo Salone Nautico francese. I due modelli hanno dato ulteriore impulso all’attività commerciale di Cantiere delle Marche e nei cinque giorni del Cannes Yachting Festival sono stati firmati due nuovi contratti per explorer yacht di oltre 40 metri e negoziazioni sono alle fasi finali. Il portafoglio ordini del cantiere è completo fino alla metà del 2025 e la lunghezza complessiva degli yacht la cui costruzione è in corso o verrà avviata a breve supera i 500 metri lineari. Un record.

«Questo clamoroso successo commerciale rappresenta una grossa sfida, dobbiamo continuare a garantire l’eccellente qualità dei nostri yacht e essere all’altezza delle aspettative degli Armatori che ci accordano la loro fiducia», afferma con malcelato orgoglio Buonpensiere.

«Il risultato ottenuto a Cannes dimostra che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Serviranno investimenti importanti per soddisfare le richieste del mercato e dovremmo rafforzare il nostro organico e la struttura organizzativa per continuare ad essere pronti a queste sfide», conferma il Presidente di Cantiere delle Marche Gabriele Virgili.

Ennio Cecchini, Amministratore Delegato, tornato in sede dopo il successo di Cannes, non nasconde la soddisfazione per i risultati che, in appena dieci anni dal varo del primo yacht a marchio CDM, vedono il cantiere anconetano ai vertici mondiali della nautica di lusso. «Abbiamo lavorato con determinazione, serietà e impegno senza mai perdere di vista i valori e la missione aziendale che ci eravamo prefissati nel 2010 quando abbiamo fondato Cantiere delle Marche. I risultati sono stati ottenuti grazie all’ottimo lavoro di squadra del team del cantiere che si è avvalso della collaborazione di una rete di fornitori composta da aziende marchigiane che rappresentano a loro volta un’eccellenza a livello internazionale. Il comparto nautico marchigiano è cresciuto moltissimo in questi ultimi anni e noi, come Cantiere delle Marche, siamo orgogliosi di essere tra i protagonisti di tale sviluppo»