Ancona, al Seeport Hotel il workshop per creare il perfetto menu delle feste di Natale

ANCONA – Un pomeriggio per scoprire i segreti dei menù delle feste insieme allo staff del Seeport Hotel di Portonovo di Ancona: l’appuntamento, gratuito ma rigorosamente su prenotazione al numero di telefono dell’hotel stesso (0719715100), si chiama “Un Pomeriggio al Seeport dentro le quinte – Holiday workshop” e si svolgerà sabato 3 dicembre con inizio alle 16. Un percorso del gusto, ma con un’ottica organizzativa e realizzativa indispensabile per chi, durante le festività o in occasione delle celebrazioni più importanti, ama cimentarsi con la preparazione di pietanze, con la realizzazione di un menù, con il servizio del vino giusto o con quello di un cocktail.

«L’iniziativa nasce dal fatto che il Seeport da sempre reputa essenziale essere un centro catalizzatore anche per i cittadini, oltre che per chi viene da fuori Ancona – spiega lo staff dell’hotel -. Questo vale anche per il nostro bistrot e per il ristorante Ginevra: vogliamo essere un elemento di dialogo con la città. L’evento si inserisce, dunque, in questo contesto: aprire le porte dell’hotel, in un pomeriggio prenatalizio per i preparativi delle festività, per dare la possibilità a tutti di capire come si preparano piatti e menù, per esempio. I nostri pastry-chef Michelle Verdolini e Nicola Bambozzi spiegheranno come realizzare praline e dolci delle feste e accompagneranno i partecipanti lungo il percorso di preparazione. Lo chef Paolo Antinori del Ginevra spiegherà come si crea il menù delle feste: le persone che parteciperanno potranno così capire come funziona, in un ristorante, la scelta del menù, mentre il team dell’hotel assaggerà le preparazioni insieme ai partecipanti, per creare un menù costruito insieme. Inoltre, ci saranno delle sezioni dedicate alla mise en place, all’apparecchiatura della tavola, e una dedicata alla tradizione, per esempio quella che spiegherà la preparazione dei cappelletti in brodo. Poi il nostro bartender, Stefano Conte, mostrerà come si preparano i cocktail delle feste, mentre il nostro sommelier, Roberto Cecchetti, spiegherà gli abbinamenti dei vini in base al menù».

Ma l’evento di sabato prevede anche altro: «Tutte queste professionalità interne al Seeport si uniranno ad alcuni artigiani del territorio, che presenteranno dei pezzi o degli elementi che vanno a comporsi, in questa sorta di ‘tableau vivant’. Sono artigiani che porteranno delle ceramiche e altri elementi di decoro per la tavola». L’iniziativa è del Seeport, ma non solo: una delle ideatrici e delle anime dell’evento, che ha collaborato con Guido Guidi e lo staff della The Begin Hotels, è Giovanna Bora Saracinelli e il suo AnnaTilde Studio.