Windsurf, a Cadice splende Medea Falcioni, astro nascente anconetano

Per la tredicenne della Sef Stamura due formidabili podi: oro mondiale nella categoria under 15 e bronzo in quella riservata alle under 17

ANCONA – La tredicenne anconetana Medea Falcioni non finisce di stupire e a Puerto Sherry, nella baia di Cadice, Spagna, conquista un oro under 15 e un bronzo under 17 ai Mondiali di windsurf con la tavola olimpica IqFoil.



Una prestazione eccellente che coincide con due podi di grande prestigio e significato, per la giovane stamurina, già campionessa europea 2023 under 15 e under 17, che si laurea così campionessa del mondo under 15 e vince la medaglia di bronzo tra le under 17, dopo aver dominato tutta la settimana la classifica maggiore, con il formidabile punteggio di 18 su 14 regate, bassissimo dunque eccellente se si considera che viene attribuito un punto al primo classificato di ogni prova, due al secondo e così di seguito.

Entrata direttamente nella finale a tre delle medal series, un meccanismo già fortemente criticato in ambito internazionale perché non meritocratico, in cui chi vince la prova, prende tutto, Medea si porta a casa una medaglia di bronzo tra le under 17 che certamente non ripaga la sua costanza e il gesto atletico e tecnico dimostrato lungo tutto l’arco della settimana, ma rappresenta comunque un traguardo di grande spessore internazionale per questa giovanissima atleta, tredici anni compiuti da appena venti giorni, risultato che la colloca già nell’élite mondiale dei giovani della classe olimpica.



Ad accompagnarla a Cadice il suo coach di sempre, Giacomo Dottori, protagonista dietro le quinte e sempre al fianco dei successi della giovane Medea. Un traguardo importantissimo, quello ottenuto con grande determinazione e altrettanta abilità nelle acque spagnole, che permette a lei come al suo team di guardare con fiducia agli impegni programmati per la prossima stagione.