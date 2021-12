Oggi il voto per la presidenza della Provincia di Ancona. La lista 5Stelle ago della bilancia

ANCONA- Lotta a due per la guida della Provincia di Ancona. Oggi (sabato 18 dicembre) si elegge il successore di Luigi Cerioni, già sindaco di Cupramontana. Tre liste e due candidati, questo lo scenario che stanotte proclamerà, per tornata indiretta, il nuovo Presidente. Da una parte il sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali, per l’area di centrosinistra (lista Unione Democratica). Dall’altra il sindaco di Genga, Marco Filipponi, con la lista Ancona La Nuova Provincia. In mezzo la lista Ancona per i Beni Comuni (M5S), che potrebbe rappresentare l’ago della bilancia per l’elezione del nuovo presidente.

Le urne

Urne aperte fino alle 20 di questa sera. Poi inizierà lo spoglio. Il seggio elettorale è unico ed è stato allestito nella sala consiliare provinciale, al secondo piano del Palazzo della Provincia a Passo Varano, ad Ancona. Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo grado: elettori ed eletti sono infatti i Sindaci e i Consiglieri comunali, cui è affidata la responsabilità di votare per conto delle comunità e dei cittadini amministrati. I votanti saranno, tra sindaci e consiglieri comunali, 665, in rappresentanza dei 47 comuni del territorio. Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia. L’incarico dura 4 anni, e sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il Consiglio resta in carica due anni. L’insediamento del Presidente della Provincia eletto è immediato, all’atto di proclamazione. La prima seduta del Consiglio provinciale sarà convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Queste le regole generali.

Gli sfidanti

Coetanei e brillanti amministratori dei rispettivi territori. I due sfidanti hanno le idee chiare su cosa andrebbe subito preso in considerazione appena ricevuto l’incarico. Tre i punti fondamentali per il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali, che la macchina provinciale la conosce piuttosto bene essendo un dipendente: «Edilizia scolastica e fondi Pnrr – elenca Carnevali – chiudere quanto prima la partita dei rifiuti e subito un confronto con i territori per capirne le necessità». Dialogo e operatività sono i due input del sindaco di Polverigi. «Oltre al tema dell’edilizia scolastica va subito affrontato anche quello della viabilità – prosegue Carnevali – da amministratore so che dovrò fare i conti con le risorse, dunque vedremo se ci saranno opportunità anche su questo fronte». E sul piano d’ambito dei rifiuti pone grande attenzione anche il sindaco di Genga che getta lo sguardo al termine del 2035 «con il conferimento in discarica del massimo del 10% dei rifiuti – dice Filipponi – su questo sarebbe opportuno aprire un tavolo con la Regione per discutere su una visione più ampia che abbracci tutto il territorio regionale».