Volvo XC 40 Recharge: fascino, sicurezza e prestazioni in un suv compatto

Progettato per la città e per i viaggi, il modello plug-in hybrid della casa scandinava consente di gestire le varie modalità di potenza in base alle esigenze. Lo abbiamo provato

ANCONA – Tre modalità di guida: Pure electric per percorrere il tragitto casa-lavoro con emissioni zero dallo scarico (circa 50km di autonomia), Hybrid per ottimizzare l’efficienza e il comfort, Power per prestazioni elevate. Stiamo parlando di Volvo XC 40 Recharge plug-in hybrid, il suv compatto della casa scandinava che combina sicurezza ai massimi livelli e fascino da prima della classe.

Accattivante il design, audace e compatto come da tradizione svedese, intelligenti le soluzioni ideate all’interno per bottiglie d’acqua, borsoni sportivi, telefoni, PC portatili, cibo take-away e molto altro. Innumerevoli i dispositivi tecnologici finalizzati alla sicurezza. Fra gli altri, la vista parcheggio a 360 gradi, la frenata automatica in caso di pedone o di altro ostacolo, il Cross Traffic Alert (CTA) per i movimenti in retromarcia, mantenimento di corsia, etc.

Grazie alla concessionaria Pieralisi, e al test driver Nicolò Mancini, abbiamo avuto la possibilità di provarla all’interno della zona industriale di Ancona.

VIDEO