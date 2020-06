Volley, il ritorno di Massimo Bellano a Filottrano

L’eroe della promozione in serie A1 e della vittoria della Coppa Italia di serie A2 torna nella cittadina marchigiana dopo tre anni. Prestigiosa occasione di allenamento al PalaGalizia per giovani e giovanissime in una formula di Camp

FILOTTRANO – L’eroe della promozione in serie A1 e della vittoria della Coppa Italia di serie A2 torna a Filottrano per qualche giorno di pallavolo con le più giovani.

Nei giorni della rinuncia al palcoscenico della serie A, rivedere a Filottrano il tecnico che nella stagione 16/17 era alla guida della squadra nel momento del massimo tripudio sportivo sicuramente, non lascerà indifferenti i tifosi della Lardini.

Il tecnico abruzzese che, dopo la stagione dei trionfi, scelse di guidare il Club Italia come propostogli dalla Fipav, sarà a Filottrano da lunedì 22 giugno per 5 giorni di pallavolo dopo tanta inattività al PalaGalizia.

All’appello lanciato idealmente dal tecnico che guida anche la Nazionale Juniores femminile potranno rispondere sia le tesserate della pallavolo Filottrano che atlete provenienti da altre società.

A seconda dell’età le ragazze potranno iscriversi a varie tipologie di camp. Per le ragazze nate dal 2005 al 2007 è previsto un City Camp con seduta di allenamento pomeridiana, riunione tecnica, analisi tecnica individuale e educazione sportiva per il rientro in palestra post Covid al costo di 70 euro.

Per le più grandi, nate dal 2002 al 2004 tre differenti opportunità che vanno dai soli allenamenti al prezzo di 130 euro, al pranzo e camera per il riposo pomeridiano a 190 euro mentre col pernottamento a 280 euro sempre utilizzando la struttura del SetteColli di Filottrano.

Chissà che per la società non sia anche l’occasione per valutare alcune ragazze che potrebbero rientrare nella Lardini che nella stagione 2020/21 disputerà il campionato di serie B2.