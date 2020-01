Volley in lutto per la scomparsa di Fabio Borgognoni. Il ricordo dell’assessore Clemente Rossi

FALCONARA- La morte del 67enne Fabio Borgognoni non è passata inosservata. Tra Falconara e Castelferretti, dove martedì 28 gennaio, alle 15, nella chiesa di S. Andrea si celebreranno i funerali, la sua scomparsa ha lasciato dispiacere e sgomento. Ex pallavolista della Sabini Pallavolo e allenatore di categorie giovanili, il suo impegno a favore dello sport in generale è sempre stato incessante ed encomiabile. Nella sua lunga carriera d’allenatore spicca, nel 1978, la vittoria dello Scudetto nazionale con la juniores dell’Isea Falconara. “Borgo”, come lo chiamavano tutti, era anche un grande uomo di famiglia dai sani valori che lo porteranno ad essere ricordato in eterno non solo in ambito sportivo. A raccontare di lui è stato anche Clemente Rossi, attuale Assessore all’Urbanistica del Comune di Falconara:

«Con Fabio perdo un amico fraterno e la collettività perde una persona costruttiva al massimo, che non poneva mai ostacoli. Conoscevo lui, conosco la famiglia e ho sempre trovato una figura piena di entusiasmo e propositiva di iniziative di ogni genere. L’ambito sportivo era la sua passione ma anche per il sociale era molto impegnato. Cosa mi ricorderò di lui? Le sue telefonate, sempre educate e gradevoli. Era proiettato anche su iniziative imprenditoriali di tipo familiare. Sarà una perdita molto grande per tutti noi».