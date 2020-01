ANCONA- Gli ultimi punti ottenuti con Fano e San Giovanni in Perisceto hanno risollevato il morale della Conero Planet Volley Ancona. Le doriche di coach Nicola Bacaloni, per tentare la missione salvezza, devono compiere una missione difficilissima ma non impossibile. E la conferma arriva dal presidente della Conero Mauro Castracani, il primo tifoso delle sue ragazze:

«Onestamente ho già detto più volte che non credo che il nostro gruppo di ragazze sia tanto inferiore alla maggior parte delle squadre viste finora in campionato ma noi abbiamo pagato il gap di inesperienza e una serie di inghippi di varia natura che hanno complicato notevolmente l’avvio di stagione. Ora la squadra è in fiducia, il lavoro del nostro allenatore che è uno dei migliori a livello giovanile si vede, e stiamo cominciando a fare punti».

Otto punti separano la Conero dalla permanenza in serie B2. Per il patron Castracani dopo la sosta si potranno capire tante cose: «Ora c’è la pausa poi alla ripresa avremo due partite molto importanti, prima a Lugo in trasferta poi la School Volley Perugia in casa. Se dovessimo ottenere un bottino importante allora la cosa si farebbe davvero interessante».