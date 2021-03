Volley B, la Nef Osimo crolla. Il derby se lo prende la Bontempi Ancona

OSIMO- Senza storia il derby di volley in Serie B che ha visto protagoniste Nef Osimo e Bontempi Ancona. Il risultato di 0-3 sorride ai dorici che, per tutta la durata del match, hanno mostrato una miglior condizione atletica e maggior brillantezza tecnica. Nel commento post-gara dei due tecnici ci sono le emozioni, contrapposte, di una sfida che valeva tanto oltre la classifica.

SALA STAMPA

Leo Giombini (tecnico Bontempi Ancona): «Una vittoria importante dopo una settimana di allenamento persa e le due sconfitte precedenti. Abbiamo fatto una buona partita sebbene in alcuni momenti abbiamo perso leggermente la concentrazione. Osimo veniva da una sconfitta in casa per 3-2 contro Macerata e questo dà ancora più importanza alla nostra vittoria. Sicuramente la prestazione di Terranova ha giovato a tutta la squadra ma i ragazzi sono stati tutti bravi».

Roberto Masciarelli (tecnico Nef Osimo): «Un grande passo indietro rispetto alle ultime due partite sia del carattere durante la gara e questo si evince dalle pochissime difese che abbiamo fatto anche se la zona degli attacchi avversari era chiara. Poi abbiamo avuto dei momenti di difficoltà in ricezione anche se sono rientrati, purtroppo abbiamo pagato un attacco molto negativo, anche su ricezione perfetta. Non siamo stati lucidi nel capire chi fosse l’attaccante più efficace in quel determinato giro e questo è un problema da risolvere il prima possibile».

LA NEF OSIMO – BONTEMPI NETOIP ANCONA 0-3 (21-25; 14-25; 17-25)

LA NEF OSIMO: Valla 6, Schiaroli, Gamberini, Iachini, Polidori 9, Paolucci 7, Gagliardi 2, Carrer, Stella 8, Silvestroni 4, Molari All. Masciarelli

BONTEMPI NETOIP ANCONA: Rosa 9, Giombini, Larizza 5, Monina 1, Terranova 18, Ferrini 9, Magini 9, Santini, Pace, Bugari, Sabbatini All. Giombini

Arbitri: Lorenzo Marini e Cristina Santinelli