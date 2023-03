Vola il turismo marchigiano. Oltre 800 eventi e più di 20 guide coinvolte: «Vi lasceremo sempre a piedi»

ANCONA – Turismo Marche: presentato il programma escursionistico di Marche Active Tourism. Oltre 800, in tutto, gli eventi nel territorio marchigiano, a servizio dei turisti e delle strutture ricettive.

I dettagli sono stati forniti. È stato presentato questa mattina, 16 marzo, in occasione della conferenza stampa nella sede di Sistema 3, a Piediripa di Macerata, il nuovo programma di escursioni a piedi 2023 di Marche Active Tourism. Il progetto – a cura di Risorse Cooperativa e Passamontagna Trekking – ha il suo fulcro nel portale www.activetourism.it e prevede oltre 800 eventi distribuiti lungo tutto l’anno e 22 guide coinvolte.

Si tratta di una proposta dalle caratteristiche innovative per il settore turistico delle Marche, sia in termini di quantità che di qualità delle attività. Una programmazione ampia e a lungo termine, dato che già ora si sta parlando di eventi autunnali.

Un rilancio del turismo che «consente anzitutto ai turisti di trovare con largo anticipo i servizi da abbinare alla loro vacanza, fornendo loro una ulteriore motivazione di viaggio legata alla destinazione Marche». Alle strutture ricettive e all’intero comparto turistico, il progetto fornisce un calendario di eventi già programmati da proporre ai loro clienti o da inserire all’interno di pacchetti vacanze in abbinamento con altre attività.

Dalle facili passeggiate per famiglie fino ai sentieri di montagna più impegnativi, gli itinerari vanno dai Monti Sibillini al Monte Conero, da Frasassi al San Bartolo fino al Monte San Vicino. Una proposta che copre tutte le mete classiche del turismo attivo marchigiano con l’aggiunta di alcune proposte di nicchia per andare alla scoperta dei sentieri meno battuti.

«Il progetto si coniuga con la visione della Regione che, attraverso il sistema Marche Outdoor, raccoglie l’insieme delle iniziative territoriali che nel turismo attivo, all’aperto e ai cammini si propone a livello nazionale ed internazionale con un brand unico – fa sapere Marco Bruschini, direttore dell’Atim, Agenzia per il turismo e per l’Internazionalizzazione delle Marche – Garantire servizi certi e di qualità diviene fondamentale per posizionarsi su nuovi mercati, non più un turismo mordi e fuggi, ma un turismo che si protrae per più giorni, itinerante nella Regione e in grado di unire le bellezze naturalistiche con la cultura e quindi l’identità dei luoghi».

«Le escursioni – prosegue Bruschini – saranno integrate nel portale Marche Outdoor e a disposizione di strutture ricettive, turisti ma anche tour operator che in maniera istantanea o programmatica vorranno integrare e/o informare i viaggiatori delle esperienze disponibili sul territorio».

«Atim – dicono – vuole ampliare il mercato del turismo e intensifica all’uopo uno sviluppa di nuove reti, a partire dall’aeroporto. Obiettivo principe incrementare la percentuale di turisti internazionali attratti dal Made in Italy e dalle Marche. Per questo garantire ai viaggiatori i servizi di guida, storytelling dei luoghi e dell’ambiente, creare esperienze autentiche, certe e in sicurezza, ci premette di fidelizzare il turista e invogliarlo a tornare» – conclude.

Da sinistra Bruschini, Acquaroli e D’Orsogna (foto repertorio)

«La professionalità è garantita non solo dalla storia più che decennale di Risorse Cooperativa e Passamontagna Trekking ma anche dal coinvolgimento di oltre 20 guide ambientali escursionistiche che accompagneranno i turisti alla scoperta dei paesaggi, della storia e della cultura del territorio marchigiano».

Il nuovo portale di activetourism.it, sincronizzato con il portale Marche Outdoor, consente di scegliere facilmente la proposta attraverso una sorta di percorso guidato selezionando la difficoltà, l’area geografica o il periodo di interesse. Inoltre, un pratico e sicuro sistema di prenotazione on-line consente di procedere con la conferma della prenotazione in pochi secondi.

L’offerta di turismo attivo marchigiano si arricchisce quindi di una nuova importante opportunità per valorizzare le sue peculiarità naturalistiche e paesaggistiche. Per dirla con lo slogan di Marche Active Tourism: «State tranquilli, vi lasceremo sempre a piedi».