Viva Servizi, parte la mostra interattiva ACQUA

ANCONA – ACQUA è una mostra interattiva che racconta il passato, il presente e il futuro di questo fondamentale elemento per il pianeta e per la razza umana. Si tratta di un progetto realizzato dall’Associazione Culturale Next, Università Politecnica delle Marche con il contributo di Viva Servizi Spa, Fondazione Cariverona e la Direzione Generale dei Musei Marche.

Dal 16 novembre scatteranno le visite gratuite online per tutte le classi previa prenotazione attraverso il sito didatticaviva.it

L’opportunità è offerta fino al 18 dicembre al triennio della scuola primaria, secondaria di 1° grado, e al biennio della secondaria di 2° grado.

«La mostra – dice Moreno Clementi, Direttore di Viva Servizi che ha creduto fortemente nel progetto educativo – è un affascinante viaggio che conduce alla scoperta di tutti gli aspetti di questa risorsa così fondamentale per la vita ma così in pericolo».

Nel corso della visita di circa un’ora i giovani studenti percorreranno un viaggio virtuale con splendide immagini a 360° e video in alta definizione, grazie ad un operatore che illustrerà tutte le postazioni interagendo in diretta con gli studenti.

«In attesa che la mostra allestita presso la Rocca Roveresca di Senigallia possa tornare ad essere visitata in presenza – insiste Clementi – è possibile prenotare questa esperienza formativa che è coerente con uno degli obiettivi che ci poniamo come Viva Servizi, impresa socialmente responsabile, di far riflettere i più piccoli sull’importanza di tenere comportamenti virtuosi come quelli che hanno dovuto apprendere velocemente per vincere la battaglia contro il Coronavirus e che riguardano anche la tutela e la conservazione di una risorsa tanto preziosa come l’acqua».

