Viva Servizi, chiusura temporanea degli uffici

ANCONA – In seguito alle ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione, con l’obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, Viva Servizi Spa ha deciso di chiudere temporaneamente i suoi sportelli Clienti da oggi, 5 marzo, fino al 15 marzo, salvo proroghe.

«Si tratta di una situazione molto particolare, fronteggiata con una moltitudine di iniziative che pero’ per essere pienamente efficaci, richiedono il contributo di tutti, noi compresi», ha detto il direttore Moreno Clementi.

Il servizio ai clienti resta comunque garantito. «Per qualsiasi operazione – ricorda il direttore generale – i cittadini serviti possono contattare il numero verde del servizio clienti, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, ed oggi opportunamente potenziato, ai seguenti numeri: 800. 26.26.93 (per chiamate da numero fisso) e 071.2830957 (per chiamate da cellulare)».

«Ricordo inoltre che possono utilizzare il nuovo Sportello Online (registrandosi nel sito www.vivaservizi.it ), che offre tutti i servizi e la possibilità di effettuare le stesse operazioni gestite allo sportello fisico».

«A seguito della chiusura degli sportelli fisici per gli utenti acqua e per il recupero crediti – ha aggiunto Clementi – abbiamo potenziato i servizi telefonici e quelli on line ai quali invitiamo tutti gli utenti a fare riferimento oppure contattare il numero 0731.703775 per ricevere pronta assistenza». Sia al Numero Verde che allo sportello Web si potranno richiedere, senza muoversi da casa, attivazioni, disattivazioni, subentri, volture, allacciamenti, domiciliazioni, ed effettuare pagamenti. Operatori forniranno le relative istruzioni per completare la richiesta al telefono, tramite web o via e-mail.

«Mi preme sottolineare infine – conclude il direttore generale di Viva Servizi Spa (che serve una comunità di oltre 400mila persone in 43 comuni) che la decisione di temporanea chiusura degli sportelli, oltre che per tutelare la salute dei nostri clienti e dei nostri operatori, è frutto della volontà di contribuire a realizzare l’obiettivo condiviso e prioritario di contenere il più possibile la diffusione dei contagi».