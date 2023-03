Vittorio e il suo handpan in diretta su Rai 2: «Ho cominciato dalle strade di Ancona»

Vittorio Veccia, anconetano di Posatora, è solito esibirsi per le vie di Ancona e provincia: «A Sirolo, Marcelli e Porto Recanati mi esibisco spesso. Qualche giorno fa, sono stato ai Fori Imperiali, a Roma. Poi, le telecamere in Prati e Grecia’s got talent nel 2022»

Su Rai 2 dopo essersi esibito per le strade di Ancona: Vittorio Veccia in tv col suo handpan. Lo strumento che lo accompagna ormai da diversi anni l’ha seguito persino a Roma, dove ha registrato per la trasmissione ˈE viva il videoboxˈ.

Il format televisivo va in onda dopo ˈViva Rai Radio 2ˈ, condotto dal comico Rosario Fiorello: «È stata una bellissima esperienza – fa sapere il musicista, che suona già il pianoforte e le percussioni – Mi hanno fatto esibire nel quartiere Prati. Di solito, quando suono, ho sempre l’ansia e sono abbastanza teso, lo sento dalla rigidità delle mani. Ma in quell’occasione ero a mio agio, nonostante ci fossero le telecamere, a cui non ero affatto abituato».

Vittorio Veccia negli studi di Rai 2

Veccia, anconetano, classe ’99, si è laureato all’Università politecnica delle Marche: «Dopo il liceo classico Rinaldini, ho deciso di intraprendere economia e commercio. Le scuole medie? Ho fatto le Donatello, indirizzo musicale». Poi, a 13 anni, la folgorazione, proprio in televisione.

«Ho visto in tv un ragazzo che suonava uno strano strumento. Cominciai a cercare cosa fosse e scoprii che si trattava dell’handpan. Quel ragazzo – prosegue – lo incontrai casualmente, qualche anno dopo, in un ristorante di Marcelli. Io allora avevo 15 anni e gli chiesi qualche consiglio. Lui me ne diede e io continuai ad approfondire l’handpan».

Vittorio viene spesso ingaggiato per suonare nei vari mercatini della sua città, Ancona, o in occasione degli eventi che vengono organizzati in centro. Già dj, nel 2022 è stato uno dei concorrenti di Grecia’s got talent, lo show ellenico trasmesso sul canale Ant1, «una delle più importanti reti tv greche».

Il musicista a “Grecia’s got talent”

Da qualche tempo, Veccia ha lasciato la sua casa di Posatora (un quartiere del capoluogo) per trasferirsi a Roma: «Nella capitale, ci sono più opportunità per me, ma non so quanto rimarrò. Una mattina – fa sapere – ho visto il programma di Rai 2 in televisione e ho deciso di contattare la redazione per propormi. Hanno subito risposto dandomi appuntamento in Prati».

«L’handpan va maneggiato con cura. È uno strumento che non tutti conoscono ed è realizzato in ferro, o in acciaio inox. Emette suoni grazie a delle vibrazioni e va toccato con delicatezza. Il tocco manuale deve essere repentino e veloce, ma al contempo dolce».

«Suonare mi dà soddisfazione e da circa un anno ho iniziato a impartire lezioni. Qualche giorno fa, mi sono esibito in via dei Fori Imperiali, a Roma. Ma torno spesso a Sirolo, Marcelli, Porto Recanati e Ancona, soprattutto d’estate».