Ancona, il violoncello di Eleonora Testa sulla terrazza del museo archeologico

ANCONA – Gli Amici della Musica Guido Michelli, in collaborazione con il museo archeologico nazionale delle Marche, per «La terrazza», rassegna estiva di tre concerti giunta al secondo appuntamento, organizza per martedì prossimo 11 luglio alla terrazza del museo di Palazzo Ferretti alle 20.30 il concerto della violoncellista Eleonora Testa che proporrà musiche di Johann Sebastian Bach, la Suite n 6, in re maggiore, BWV 1012; di Paul Hindemith, la Sonata per violoncello solo op. 25, n. 3; e di Gaspar Cassadò, la Suite per violoncello solo. Il concerto di Eleonora Testa si inserisce nell’ambito del festival itinerante Musica con Vista, un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola: il festival è promosso dal comitato Amur, in associazione con le Dimore del Quartetto e l’associazione Dimore Storiche Italiane, con il sostegno di Poste Italiane. Il concerto rientra nell’ambito della masterclass di violoncello che Mario Brunello tiene per Amici della Musica a San Ginesio dal 2019 per il progetto «I suoni dei borghi». Ogni estate, da allora, un partecipante all’alto perfezionamento viene scelto per uno dei concerti estivi di questa rassegna.

Eleonora Testa è nata nel giugno 2004, e ha iniziato lo studio del violoncello con il padre all’età di cinque anni. A soli 14 anni è stata la più giovane studentessa effettiva selezionata da Antonio Meneses allo Stauffer Center, dove studia attualmente. Nello stesso anno è stata ammessa all’Accademia Chigiana, dove viene regolarmente selezionata per i concerti finali. È stata recentemente invitata a suonare nei concerti della stagione concertistica dell’Accademia nell’estate del 2022. Eleonora è stata vincitrice assoluta di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali. All’età di dodici anni, nell’ambito del Ravenna Festival, è stata invitata da Giovanni Sollima ad eseguire il Concerto di Haydn in do maggiore nella basilica di San Vitale a Ravenna. In molte altre occasioni si è esibita con l’orchestra, in festival, stagioni e concerti finali di masterclass eseguendo i Concerti di Haydn in do e re maggiore, il Concerto n. 1 di Saint-Saëns, il Concerto n. 7 di Boccherini in sol maggiore, le Variazioni rococò di Čajkovskij e il Pezzo Capriccioso e, recentemente, la Sonata Arpeggione di Schubert in la minore con trascrizione per violoncello e archi.

Nel settembre 2019 Eleonora ha inaugurato la XIV edizione del prestigioso festival internazionale di violoncello Alfredo Piatti di Bergamo in recital con il pianoforte. Nel febbraio 2020 ha aperto il concerto del Trio di Parma con un breve recital in un progetto promosso dalla Filarmonica Umbra al Teatro Secci di Terni. Lo scorso giugno Eleonora è stata invitata ad inaugurare, con un recital per violoncello solo, la prima edizione del Festival Janigro a Montagano. Il museo archeologico nazionale delle Marche, in occasione delle serate della rassegna «La Terrazza», sarà aperto in via straordinaria anche in orario serale, dalle 19.30 alle 23.30 (chiusura biglietteria alle 22.50), con possibilità di accesso al percorso espositivo anche separatamente dal concerto, con bigliettazione ordinaria del museo.

Prossimo ed ultimo concerto, martedì 18 luglio con il giovanissimo violinista premiato al Premio Postacchini di Fermo, Manuel Burriesci. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525 oppure biglietteria@teatrodellemuse.org), o su www.vivaticket.com, o presso il museo stesso, da un’ora prima del concerto: interi 20 euro; ridotti 15 euro; ridotti extra 10 euro. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’auditorium interno del museo stesso.