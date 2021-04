Ancona, violano il coprifuoco notturno: tre sanzioni dei carabinieri

ANCONA – Non è bastata la giustificazione del «stiamo andando a comprare le sigarette» per evitare la sanzione, in violazione del coprifuoco notturno: multate due persone che sono state sorprese in auto dai carabinieri alle 2 di notte di giovedì. Una pattuglia della sezione radiomobile di Ancona ha fermato la vettura durante un posto di controllo in via De Gasperi: a bordo vi erano un signore di 48 anni di Legnano (Mi) e un ragazzo di 30 di Orbassano (To), entrambi domiciliati nel capoluogo, e pizzicati fuori in un momento in cui avrebbero dovuto rimanere a casa, data la normativa nazionale. I militari non hanno potuto far altro che rifilargli il verbale, peraltro con l’aumento di 1/3 per l’utilizzo del veicolo.

Nella stessa serata, ma qualche ora prima, alle 23 circa (mercoledì), era toccato ad un 20enne di Falconara, individuato invece in Via Buozzi. Anch’egli aveva violato l’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Nel corso di quel servizio gli uomini dell’Arma hanno elevato complessivamente tre sanzioni.

I carabinieri del Norm di Ancona, così come i colleghi delle altre città, nel frattempo proseguono nei controlli del territorio notturni e diurni finalizzati a garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.