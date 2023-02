Il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi arriva nelle Marche

ANCONA – Il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi (Lega) farà tappa nelle Marche. Lo rende noto il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti. Diversi gli incontri sul territorio con cittadini, amministratori e associazioni di categoria per parlare di infrastrutture marchigiane.

«Giovedì mattina saremo ad Ascoli Piceno insieme ai rappresentanti di Confindustria – spiega Marchetti – per pranzo ci sposteremo a Civitanova Marche per un momento conviviale insieme agli amministratori e dirigenti della Lega al quale seguirà un incontro con i nostri sindaci per un confronto in merito alle necessità e urgenze dei territori dal punto di vista infrastrutturale. Nel pomeriggio saremo al Teatro delle Muse di Ancona ed è proprio da Ancona che proseguiranno gli incontri del Vice Ministro Rixi la mattina di venerdì 23: sono previste difatti visite istituzionali in Prefettura, alla Capitaneria di porto e all’Autorità portuale». E prosegue:«Nella tarda mattinata di venerdì saremo insieme a Senigallia – racconta Marchetti – accompagnati dagli amministratori locali visiteremo la città e in particolare il Ponte Garibaldi, per fare un quadro degli interventi urgenti da mettere in campo a seguito dei danni causati dall’alluvione del settembre scorso. Per la Lega il potenziamento delle infrastrutture è una priorità, per questo avere sul territorio il vice ministro Rixi è un’occasione preziosa – conclude Marchetti – infrastrutture funzionanti e funzionali sono alla base dello sviluppo economico e sociale delle Marche».