«Sempre più persone partono in solitaria ma poi viaggiano in gruppo, si aggregano agli altri». È la tendenza confermata da Ludovico Scortichin, membro del board nazionale di Astoi Viaggi Confindistria. Quali sono le motivazioni che spingono a viaggiare da soli? «Innanzitutto – spiega – perché ci si sposa sempre di meno e ci sono sempre più separazioni». Tra i viaggiatori che partono in solitaria ci sono anche i giovani che «spesso cercano momenti di libertà totale e quindi viaggiano da soli, anche se sono fidanzati».

Scortichini evidenzia anche «una volontà di fare viaggi da soli», una tendenza in crescita. Un fenomeno che può essere spiegato anche da un altro elemento: «Oggi – dice – c’è tanta attività social e sempre meno relazioni. Ci si vede più sui canali digitali che di persona e questo porta le persone ad essere più sole. Nel viaggio si cerca proprio quella condivisione che è andata un po’ persa. Un tempo c’era il muretto sotto casa dove ci si ritrovava, mentre oggi ci si incontra sul computer, sul telefonino».

L’identikit economico e sociale del viaggiatore solitario è quello di una persona «sopra i quaranta – quarantacinque anni di età, con un livello economico e culturale elevato» e la convinzione che il viaggio rappresenti un momento importantissimo all’interno della loro vita nel quale poter anche trovare un compagno o una compagna». «I fenomeni di aggregazione di gruppi per le vacanze si sono sviluppati molto negli ultimi cinque – dieci anni – dice – specie per viaggiatori giovani, questo dimostra che i ragazzi e le ragazze tendono sempre più a viaggiare da soli, ma comunque in gruppo». Una condivisione ricercata anche per motivi di budget.

Più uomini o più donne partono in solitaria? «Tendenzialmente più donne, perché cercano sicurezza e quidi preferiscono viaggiare da sole, ma in gruppo». Quali le mete più gettonate? «Sono quelle dove c’è cultura, storia, mare, divertimento. Mete come Bali, la Thailandia, l’Australia, il Sud Africa, specie Marocco, Egitto, Tunisia. Se non ci fosse la guerra sicuramente anche la zona del Medio Oriente, la Giordania, parte dei Caraibi come Santo Domingo, il Messico. Poi gli Stati Uniti e in qualche caso anche Brasile e Cuba» conclude.