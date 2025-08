Marche, viaggi: crescono quelli da single in gruppo. Fermo il mercato verso gli Usa

Le mete preferite per agosto sono soprattutto quelle nel Mediterraneo come Grecia, Tunisia, Marocco e Turchia

I marchigiani non vanno più in vacanza negli Stati Uniti. «La disaffezione verso questo Paese che per decenni ha rappresentato un mito e un punto di riferimento per le vacanze di tante famiglie, oltre che uno ‘zoccolo’ duro per i tour operator, è legata alla comunicazione continua da parte del presidente Usa Trump contro l’Europa e alla minaccia di dazi» spiega Ludovico Scortichini, coordinatore del tavolo regionale sul Turismo di Confindustria Marche. A causa di questi fattori «negli ultimi tre o quattro mesi il mercato turistico italiano verso gli Usa si è fermato ed ha cambiato meta» dice.

«Sembra che la perdita in termini di entrate derivate dagli stranieri che vanno negli Usa si aggiri intorno ai «110 – 122 miliardi una cifra enorme. Non solo un calo monetario – spiega – ma anche numerico delle partenze verso questa destinazione». Dove vanno i marchigiani questa estate? «Vanno soprattutto nel Mediterraneo, specie in Grecia, Tunisia, Marocco e Turchia, una meta in crescita». «La crisi» però, prosegue, rende i viaggiatori molto più attenti nella spesa per le vacanze soprattutto «il ceto medio, mentre il ceto basso non viaggia e se va in vacanza va ospite presso familiari o amici».

Le mete preferite dai turisti alto spendenti per agosto sono «Zanzibar, Thailandia, Giappone. Tiene anche il Sud America ovvero quei Paesi che non fanno parte degli Stati Uniti come Messico e Brasile». Negli ultimi anni, evidenzia Scortichini, sta crescendo il turismo esperienziale, soprattutto quello legato all’enogastronomia e alle attività sportive come trekking, passeggiate a cavallo, bike. A viaggiare sono soprattutto i giovani, dal punto di vista numerico, ma sono anche quelli che hanno una minore capacità di spesa.

«Gli over 60 sono i viaggiatori con la maggiore capacità di spesa e sono quelli che spendono di più per viaggiare, ultime le famiglie, eccetto quelle appartenenti al segmento alto. Tra i nuovi fenomeni che registrano una crescita anche nelle Marche c’è quello dei viaggi cosiddetti ‘seat in coach’ o viaggi ‘groupage’. Si tratta di viaggi in cui le persone partono da sole in gruppi che non conoscono».

«È una tipologia di viaggio che continua ad aumentare, sia per il calo dei matrimoni, ma anche per un cambiamento di abitudini – spiega – Sono soprattutto persone single o separate, ma a volte questo genere di esperienza viene scelta anche da coppie che magari non condividono la stessa meta e quindi viaggiano separatamente in destinazioni diverse». In base ai dati nazionali questa estate la spesa per i viaggi «è in crescita del 5% rispetto all’anno scorso, ma i viaggiatori sono di meno, quindi ci sono meno passeggeri a causa della crisi economica, ma chi parte spende di più».