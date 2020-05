Via Mattei, intervento da un milione e duecento mila euro per sistemare la strada colabrodo

La Giunta Mancinelli ha approvato la delibera per il ripristino e la messa in sicurezza della strada, una delle arterie più importanti per la città e per il porto

ANCONA- Un milione e duecento mila euro per il rifacimento di via Mattei, una delle direttrici più importanti della città per l’accesso al porto e alle sue aziende, per il collegamento con Marina Dorica, per la capacità di fornire nuove soluzioni alla viabilità tramite la realizzazione di una ciclopedonale. La Giunta Mancinelli ha approvato la delibera per il ripristino e la messa in sicurezza della strada ridotta da tempo a un colabrodo.

La risistemazione di via Mattei è frutto di un’azione sinergica tra più soggetti interessati che si sono riuniti in un tavolo tecnico convocato, a più riprese tra la fine di agosto 2018 ed il mese di gennaio 2019, dall’Autorità di Sistema Portuale. Hanno partecipato il Comune di Ancona, la Capitaneria di Porto di Ancona, la Società Marina Dorica, la Dorica Port Services di Confindustria Marche Nord, CNA Ancona, Confcommercio Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro. Le risultanze sono poi state condivise con i rappresentanti dei Cantieri delle Marche, CRN ed Isa-Palumbo.

Progetto rifacimento via Mattei

Il progetto prevede la riorganizzazione della sede viaria nel tratto di via Mattei compreso tra l’accesso al by-pass della Palombella e il viadotto proveniente dal quartiere Archi, con il mantenimento delle attuali funzioni di arteria principale di accesso e uscita dal Porto commerciale e dal Porto turistico, nonché di strada di distribuzione per il polo della cantieristica. Parallelamente verrà garantita la piena percorribilità in sicurezza sia da parte dei flussi di traffico urbano e di accesso alle strutture produttive dell’area, sia di quelli commerciali e turistici di transito. Inoltre, l’intervento prevede sulla piattaforma stradale, separata con una corsia riservata, una pista ciclopedonale per la mobilità pendolare e quella turistica permettendo la continuità tra Marina Dorica, tutto il fronte della cantieristica fino a via Einaudi, dove un secondo stralcio del percorso potrebbe ricongiungersi attraverso il Mandracchio con la ciclabilità urbana.

Nei prossimi giorni verrà approvato il progetto esecutivo, a seguire si procederà alle procedure per la gara di appalto. La previsione è di poter procedere all’aggiudicazione e alla consegna dei lavori per l’autunno 2020. Il progetto esecutivo prevederà una realizzazione per fasi successive, per garantire una migliore disciplina del traffico veicolare e della sosta; per il completamento di tutte le opere sono previsti 150 giorni. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, sono previsti 12 stalli per la sosta da 16,5 metri.

«Uno degli aspetti più importanti dell’intervento è la messa in sicurezza dello scambio dei flussi tra la viabilità principale e quella di servizio, dei vari accessi alla cantieristica, alle ditte di logistica e al porto turistico, mediante una rotatoria di connessione tra le due strade posta all’altezza della Camst- spiega il Comune in una nota-. Anche la sosta veicolare privata, utile in particolare al personale impiegato nelle ditte del comparto produttivo e che oggi presenta una criticità, in sede di tavolo tecnico è stata affrontata con la previsione di due aree di sosta sottostanti il by-pass proveniente dagli Archi e, in misura minore, al di sotto del by-pass della Palombella».

Inoltre, sono già stati consegnati all’impresa Armonico Antonio di Ariano Irpino (AV) i lavori per la messa in sicurezza della rotatoria di via Mattei. L’importo complessivo del progetto è di 200 mila euro e la durata prevista dell’intervento, che inizierà a giorni, è di 60 giorni naturali e consecutivi.