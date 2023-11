La Vesta di Castelfidardo vince il premio “Ri-Generazione” 2023

CASTELFIDARDO – Il vincitore del premio nazionale BIGInsight2023 è l’imprenditore Gabriele Sabbatini della Vesta srl di Castelfidardo che si è aggiudicato il riconoscimento grazie alla creazione da materiali di scarto della lampada “Duse”, nell’ambito di una sinergia tra la stessa azienda fidardense Vesta e il colosso Versalis.

La premiazione è avvenuta contestualmente alla presentazione del libro “Ri-Generazione – Bisogni e Sfide della Prossima Generazione” di Gianni Bientinesi, ceo di Business Intelligence Group srl presso il Grand Hotel Baglioni di Firenze.

L’appuntamento ha offerto spunti e riflessioni sul mondo post-pandemico includendo tra i relatori coloro che hanno contribuito alla realizzazione del volume i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Paideia di Torino che sostiene le famiglie con bambini disabili.

«Versalis, prima industria chimica italiana – ha spiegato Sabbatini emozionato nel ricevere l’ambito riconoscimento – è impegnata nello sviluppo di prodotti con tecnologie di riciclo meccanico, fisico e chimico in partnership con industrie, associazioni e consorzi e si dedica alla ricerca e allo studio di feedstock alternativi». Che aggiunge: «Il desiderio di intraprendere una collaborazione tra due realtà così diverse per storia e dimensioni è nato dopo aver valutato alcuni materiali plastici prodotti da Versalis che nascono dall’utilizzo di materie prime biologiche provenienti da scarto, come rifiuti organici o olii esausti, che consentono di ottenere manufatti a ridotta impronta carbonica».

Da qui la rigenerazione e la nascita della lampada “Duse” disegnata dagli architetti e designer Ludovica Serafini e Roberto Palomba, il cui nome è stato scelto in onore della grande attrice teatrale italiana Eleonora Duse che tra fine ‘800 e primi del ‘900 era considerata una vera diva in tutto il mondo occidentale ed era il simbolo dell’eccellenza italiana nelle arti”.

Alta poco più di 20 cm e leggerissima, la lampada “Duse”, a dispetto delle materie di scarto dalle quali proviene, è cristallina e capace di diffondere in maniera ottimale la luce prodotta.

Alla presentazione del libro di Bientinesi hanno partecipato alcuni imprenditori che hanno contribuito con la loro testimonianza, a realizzare il volume: Massimiliano Dona dell’Unione Nazionale Consumatori, Stefano Pampaloni Zaki – Creative Digital Agency,Luca Pereno di Leroy Merlin, Marco Brachini di Sara Assicurazioni S.p.A, Elena Ceccolini di Amazon oltre allo stesso autore delGianni Bientinesi di Business Intelligence Group srl. Il volume pubblicato da Edizioni Minerva, offre una prospettiva sociologica e filosofica sui cambiamenti profondi vissuti dalla società italiana a seguito della pandemia. Bientinesi esplora come la paura possa diventare l’inizio di un percorso rigenerante verso una “vita piena” e felice.