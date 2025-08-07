Verde speranza e sostenibilità: inaugurati ad Ancona cinque nuovi treni regionali

ANCONA – Cinque treni regionali nuovi di zecca. Verdi e nelle diverse tonalità del verde, con un tocco di giallo e uno lime, nel rispetto della natura e dell’ambiente, riciclabili, tutti costruiti in Italia e capaci di economizzare l’utilizzo di energia elettrica rispetto ai loro predecessori. I cinque nuovi convogli sono stati presentati stamattina 7 agosto nella sede di Trenitalia ad Ancona. Sono treni elettrici monopiano di ultima generazione, con la nuova livrea della flotta del Regionale, brand di Trenitalia, che saranno messi subito in circolazione da Ancona a Gabicce e a Porto d’Ascoli, lungo la costa ma anche verso le aree interne. Il brand Regionale non si limita a una nuova estetica, ma comprende anche il miglioramento dei servizi, dunque treni più confortevoli, accessibili e tecnologicamente avanzati, segno del rapido rinnovamento che sta caratterizzando la flotta in dotazione nelle Marche.

I treni in questione sono dotati di quattro motori, possono raggiungere una velocità di 160 km/h e sono in grado di ospitare ciascuno 530 persone, con quasi 300 posti a sedere. Possono ospitare fino a dodici biciclette al seguito del passeggero, con possibilità di ricarica per quelle elettriche. Consumi energetici ridotti del 30% rispetto ai loro predecessori, riciclabilità al 97%. L’inaugurazione ha visto partecipare il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, l’assessore regionale Goffredo Brandoni e il vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni, presenti anche il presidente dell’assemblea regionale delle Marche Dino Latini e l’europarlamentare Carlo Ciccioli.

Un momento dell’inaugurazione

«C’è grande soddisfazione da parte del Comune di Ancona per questa ennesima inaugurazione – ha detto il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni –. E’ la testimonianza di un grande impegno del Governo nazionale e dell’altrettanto grande lavoro di Trenitalia, nonché della sensibilità della giunta regionale sul tema della mobilità». «Esiste un contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione Marche dal 2019 al 2033 – ha aggiunto l’assessore regionale Goffredo Brandoni –. Per questo contratto erano previsti 25 nuovi treni, oggi ne inauguriamo cinque e siamo già a un totale di 22. Con questi cinque treni abbiamo una flotta regionale di sette anni d’età media, e quando inaugureremo i prossimi tre la media si abbasserà a 6,7. Un dato che ci pone tra le prime regioni d’Italia. Come finanziamenti ricordo che 37 milioni vengono dalla Regione Marche e 27 dal Pnrr».

«Siamo in un luogo iconico per le Ferrovie – ha affermato l’ad di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio – un impianto che rappresenta un’eccellenza: qui svolgiamo attività molto pregiate, dal punto di vista ferroviario, non sono tantissimi gli impianti dove facciamo manutenzione ciclica. Dunque sono molto contento che questo evento si tenga in questo impianto. Un evento storico, visto che non c’è mai capitato di presentare cinque nuovi convogli contemporaneamente. Questi treni basta guardarli, rappresentano una grande possibilità di incrementare il trasporto ferroviario anche in termini di volumi, perché incrementano la capacità di trasporto. Con questi cinque arriviamo a 22 convogli nuovi, nelle prossime settimane completeremo i 25 previsti». «Cinque treni che rappresentano un grande patrimonio per la nostra regione – ha concluso il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli –. La mobilità su rotaia per essere funzionale deve essere attrattiva, dunque mettere in campo strumenti che rendono il mezzo capace di attirare i giovani, i pendolari, tutti quelli che si rivolgono a questa mobilità. Abbiamo fatto uno sforzo importante e Trenitalia lo ha compreso e ha collaborato in questa direzione. Il futuro è e deve essere il trasporto su ferro».