Venerdì 25 sciopero nazionale del trasporto pubblico locale: sit in ad Ancona

ANCONA – Sciopero nazionale, domani, venerdì 25 febbraio, del Trasporto pubblico locale: per l’occasione, si terrà un sit-in ad Ancona, davanti a Palazzo Leopardi della Regione Marche, dalle 11 alle 12.30. Lo sciopero è proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa e Ugl Taf.

In una nota delle sigle sindacali si spiega che «Le ragioni dello sciopero sono legate al rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2017. Lo sciopero è per tutta la giornata: saranno garantite le fasce orarie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20.30».

Sono garantiti i servizi ai disabili e alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Al centro della vertenza, il tema delle risorse per la riduzione della domanda di mobilità legata al covid e per i tagli al settore operati prima ancora della pandemia. «Un tema che non può essere un pretesto per le associazioni datoriali per non rinnovare il contratto», si spiega.

Previsti bus dal sud e dal nord delle Marche.