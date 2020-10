Vendeva cocaina in piazza, arrestato un 41enne a Numana

MARCELLI DI NUMANA- Stavano controllando la circolazione nel lungomare quando un’Alfa Romeo 156, alla vista dei militari, ha fatto inversione.

I Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno quindi deciso di seguire la vettura, e hanno assistito all’incontro e allo scambio di cocaina tra il 41enne alla guida e due ragazzi. Il fatto è accaduto nei pressi di Piazza Borgo Marinaro e poi in Piazza Carradori.

Nel domicilio del 41enne, di Porto Recanati e di origine marocchina, i militari hanno rinvenuto altri 55 grammi di coca, 11 grammi di hashish e 1370 euro, oltre che al materiale adatto al confezionamento della droga.

L’arresto odierno scaturisce da servizi di controllo del territorio ed antidroga disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona in tutta la provincia, che hanno già permesso negli ultimi mesi l’arresto di diversi spacciatori, nonché il sequestro di diversi kg di sostanza stupefacente, come avvenuto lo scorso 22 ottobre, sempre a Marcelli di Numana, quando i Carabinieri di Osimo avevano arrestato 2 persone perché trovate in possesso circa 60 grammi di cocaina.