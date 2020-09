Vela, nei Campionati giovanili gioiscono i baby dorici Orlandi e Graciotti

RIVA DEL GARDA- Notizie positive per la vela marchigiana e per la città di Ancona direttamente dai Campionati Italiani Giovanili Singoli FIV che si sono disputati a Riva del Garda. La kermesse, che si suddivideva nelle categorie Optimist e Windsurf Techno 293, ha fatto registrare un record assoluto nel numero dei partecipanti, sintomo che la vela è ormai una realtà consolidata a livello nazionale. Dinanzi a Francesco Ettorre (Presidente FIV), Alessandra Sensini (DT Giovanile), Pietro Secondo Sanna (Consigliere Federale) e Vincenzo Graciotti (Presidente Comitato X Zona FIV Marche) due giovani anconetano hanno saputo imporsi con personalità.

Si tratta di Giulio Orlandi (Sef Stamura), campioncino nell’U15, e di Alessandro Graciotti (Sef Stamura) primatista nell’U17. Questo il commento soddisfatto di Graciotti: «I miei complimenti sono in primis per Giulio e Alessandro, che tornano a casa con una medaglia importante ma non solo. Altrettanti complimenti vanno a tutto il resto della squadra FIV Marche, un gruppo sempre più unito e numeroso, e ai loro allenatori e dirigenti sportivi che, oltre a far crescere questi ragazzi tecnicamente, trasmettono loro esempi e valori, rendendoli ragazzi e ragazze migliori».

Non è mancato anche il fotogramma della manifestazione portato da Alessandra Sensini: «Sono contenta per i numeri dei due Campionati Italiani. Lo sport della vela ha risposto molto bene in questa stagione nonostante la situazione Covid; già si era visto come le scuole vela durante l’estate avevano avuto un’importante crescita numerica. Sia la Federazione che le società hanno lavorato sodo per superare l’emergenza. Come settore giovanile dopo il lockdown abbiamo ripreso l’attività, girando con lo staff tecnico su tutto il territorio italiano e visionando più di 300 atleti; un lavoro che sta portando un riscontro tangibile sull’attività agonistica nazionale, come dimostrato in questo Campionato. Per la Federazione Italiana Vela è una preziosa occasione per conoscere i ragazzi in attività, che insieme ai loro coach e alle società sportive partecipano con impegno ed entusiasmo a questi eventi a loro dedicati».