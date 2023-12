Stand gastronomici, musica, animazione, giochi per bambini, trucca bimbi e come da tradizione la casa di Babbo Natale

ANCONA – Conto alla rovescia a Varano per i “Mercatini di Natale”. Un evento organizzato dal Comitato feste varanesi in collaborazione con la parrocchia San Pietro Martire, Comune di Ancona, e le due società di Mutuo Soccorso oltre che dalla Croce Gialla di Ancona.

Un’edizione quella in programma sabato 2 e domenica 3 dicembre che vedrà la presenza di una serie di stand gastronomici con le infaticabili cuoche di Varano, musica, animazione, giochi per bambini, trucca bimbi e come da tradizione la casa di Babbo Natale allestita dai volontari della Croce Gialla di Ancona dove i bambini potranno consegnare proprio a Babbo Natale le loro letterine che saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook della stessa Croce Gialla.

Un momento della presentazione dei Natale a Varano

«Un’edizione quella ai nastri di partenza che strizza l’occhio anche all’ambiente in quanto sarà possibile acquistare delle tazze i cui proventi andranno in beneficenza e tutto questo permetterà un risparmio di 50 centesimi ad ogni consumazione nei vari stand presenti nella frazione. Un’intera frazione si prepara a vivere un fine settimana da tutto esaurito e la raccomandazione degli organizzatori è quella di lasciare le auto al parcheggio dello stadio del Conero dove sarà attivo un servizio di bus navetta che collegherà con la stessa frazione di Varano», spiegano i promotori.