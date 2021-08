Ancona: vandali a Ferragosto, sfondata la porta dell’ascensore comunale

ANCONA – Preso a calci e sfondato con una forza inaudita. È off limits l’ascensore del ponte di legno, a Collemarino, dove ignoti nella notte lo hanno brutalmente danneggiato abbattendo la porta dell’accesso alto.

Ad accorgersi questa mattina è stato un residente che andava al mare presto che ha chiamato il 112 per segnalare la porta rotta. Un bel problema perché il servizio sarà inutilizzabile in una giornata in cui in tanti si recheranno al mare. L’ascensore dà un servizio importante perché viene utilizzato da disabili e da anziani per raggiungere la spiaggia.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’ascensore il cui accesso è stato sbarrato. A Collemarino sono arrivati anche i vigili urbani che controlleranno le telecamere, di cui l’ascensore è fornito. Se il sistema era funzionate ha ripreso gli autori del danneggiamento che ora rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato.