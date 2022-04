Ancona, atto vandalico alla Cgil e scritte No-vax al Paolinelli, Acquaroli: «Massima solidarietà a Cgil Marche e al sindaco Mancinelli»

ANCONA – «Esprimo la massima solidarietà alla Cgil Marche e al sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, per i gravi atti vandalici subiti presso la sede regionale della Cgil e della Camera del Lavoro di Ancona e al centro vaccinale Paolinelli» commenta il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Nella giornata di oggi all’ingresso della sede regionale della Cgil di Ancona e davanti al centro vaccinale Paolinelli, sono comparse scritte No-Vax. “Questo non è vandalismo, è lotta per i diritti. Chi sostiene il Green pass è nazi razzista sanitario”, una delle scritte che campeggiano davanti al centro vaccinale allestito all’impianto sportivo.

All’ingresso del sindacato invece oltre alle scritte contro la certificazione verde e contro i vaccini, con vernice rossa, pareti e vetrate sono stati imbrattati con messaggi contro i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Sulla vicenda il governatore afferma: «Qualsiasi espressione di pensiero e forma di dibattito deve sempre svolgersi nel massimo rispetto di ogni interlocutore ed in un clima di confronto e democrazia. Mai si può tollerare quando esso sfocia in atti di vandalismo come quelli accaduti oggi».