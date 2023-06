Vandali a Castelfidardo, presi di mira i bagni pubblici

CASTELFIDARDO – I vandali colpiscono ancora a Castelfidardo. Sono in via di completamento gli interventi di ripristino dei bagni pubblici oggetto nelle scorse settimane di atti di vandalismo. E’ tornata disponibile la toilette all’interno del Parco del Monumento, collocata nel percorso che si sviluppa alla sinistra della cancellata monumentale. In corso la sistemazione di quella di via Montebello, di cui alla vigilia del Wow folk Festival erano state danneggiate le porte, il lavabo e la parte idraulica. «Episodi di inciviltà che purtroppo ricorrono ripetutamente privando la città di un servizio indispensabile, costringendo il Comune all’impiego di denaro pubblico per la riparazione», afferma il sindaco Roberto Ascani. Polemico il gruppo consiliare di opposizione Solidarietà popolare: «Lo scorso anno il Comune tentò di accaparrarsi un milione di euro dai fondi del Pnrr presentando un progetto di riqualificazione complessiva del parco del Monumento. Purtroppo la richiesta non andò a buon fine ed il finanziamento non è stato ottenuto. Ovviamente l’Amministrazione non ha pensato di prevedere un piano B mettendo in programma e in bilancio risorse per effettuare comunque alcuni interventi necessari e sostanziali e quindi nel frattempo, in assenza di tali fondi, le condizioni del parco stanno peggiorando di giorno in giorno. Ad esempio, da oltre tre mesi i bagni situati nei pressi dell’ingresso principale risultano fuori uso e non utilizzabili ed anche il percorso agonistico è praticamente sparito. E pensare che il Monumento dovrebbe essere il nostro fiore all’occhiello».