Vancouver, Canada: la destinazione perfetta per la famiglia

Vancouver in Canada è una delle mete più apprezzate al mondo dalle famiglie. Non dimenticate di richiedere un’eTA anche per i più piccoli

Cosa sappiamo sul Canada? È un Paese molto vasto, il secondo più grande al mondo, per la maggior parte ricoperto da paesaggi naturali selvaggi e disabitati. Il Canada, però, è celebre anche per alcune metropoli, tra le più vivaci del pianeta, tra le quali spicca Vancouver, una città che si posiziona sempre molto in alto nelle classifiche sulla qualità della vita. Vancouver è considerata da molti come la migliore destinazione per famiglie del Canada, con numerose attività da svolgere sia all’interno che all’aria aperta. Se state già preparando una fantastica vacanza con tutta la famiglia, forse potrebbe essere questa la meta che fa per voi!

Organizzare il viaggio

La chiave del successo di una vacanza in Canada con tutta la famiglia è una buona organizzazione. Può suonare ovvio, ma nel caso del Canada pianificare è ancora più importante proprio perché si tratta di un Paese così vasto. Se il viaggio non è ben organizzato, si rischia di trascorrere più tempo spostandosi in auto che non approfittando della vacanza. Inoltre, come molti altri Paesi al mondo, anche il Canada prevede una serie di regole sui visti da rispettare con grande attenzione. Gli unici a potersi recare in Canada senza bisogno di richiedere un visto sono i cittadini canadesi e statunitensi. Chi proviene dall’Europa, quindi anche dall’Italia, deve richiedere un’autorizzazione di viaggio senza la quale non si è ammessi a bordo del volo per il Canada.

Risparmiare tempo e denaro con un’eTA

Importante: i viaggiatori italiani non hanno necessariamente bisogno di un visto per il Canada, in sostituzione del quale possono richiedere un’eTA Canada. Questa autorizzazione di viaggio è molto più economica di un visto e si può richiedere anche molto più rapidamente, in genere entro qualche minuto. L’eTA vale cinque anni e può essere utilizzata per più viaggi all’interno del periodo di validità. Per chi viaggia in famiglia: anche i bambini hanno bisogno di un’eTA.

Perché Vancouver?

Ogni anno circa 16 milioni di turisti visitano il Canada, un Paese che ne ha per tutti i gusti e viene apprezzato anche dalle famiglie con bambini. Basta solo fare una giusta selezione delle attività, soprattutto per una città grande come Vancouver. Assolutamente da non perdere per le famiglie sono lo Stanley Park e Granville Island, un’esperienza unica per grandi e piccini.

Sull’isola di Granville Island, facilmente raggiungibile in traghetto, le attrazioni per i bambini sono moltissime, da uno speciale Kids Market, dove acquistare giocattoli e golosità di ogni tipo e giostre su cui fare uno o più giri. Da non dimenticare: il costume da bagno. Granville Island, infatti, ospita anche un parco acquatico (gratuito!) durante l’estate. Per rilassarsi dopo una giornata di giochi tutti insieme il parco giochi locale è perfetto. È un parco molto grande dove condividere un picnic o organizzare feste di compleanno insieme ad altre famiglie.

Anche lo Stanley Park è altrettanto amato dalle famiglie, talvolta anche più di Granville Island. Il parco è uno dei siti più famosi di Vancouver, sicuramente tra i luoghi più gettonati. Non è difficile capire il perché di questa fama: le attrazioni dello Stanley Park sono situate tutte relativamente vicine le une alle altre. Alcuni esempi sono lo Stanley Park Miniature Train, un trenino che conduce in mezzo al bosco per un tour emozionante, il celebre Vancouver Aquarium, l’acquario più grande del Canada, dove ammirare da vicino cetacei come i delfini e i beluga, o la Horse-Drawn Carriage, una carrozza che può trasportare fino a 20 persone per una visita del parco… trainata da cavalli. Ultima, ma non meno importante, la spiaggia, dove giocare e rilassarsi con abbondante crema solare!



Vancouver è senza dubbio una delle mete per le famiglie più amate in Canada e la città ha già ricominciato ad attirare numerosi turisti dopo la riapertura dei confini del Paese.