ANCONA – L’Ente Regionale Parco del Conero organizza per lunedì 5 luglio dalle ore 15.30 nell’auditorium del Seebay Hotel di Portonovo, un incontro in presenza sul tema: “Il valore dell’agroalimentare e la sua tracciabilità sul Parco Naturale del Conero”.

L’evento, realizzato in collaborazione con le principali sigle del mondo agricolo, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri, vedrà la partecipazione del Sen. Francesco Battistoni, Sottosegretario all’Agricoltura e di Mirco Carloni, Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore all’Agricoltura.

L’incontro sarà introdotto e moderato dal Presidente dell’Ente Regionale Parco del Conero Daniele Silvetti, con il supporto tecnico dell’Università Politecnica delle Marche tramite Davide Neri, Professore Ordinario alla Facoltà di Agraria e verrà sviluppato dai presidenti regionali di Coldiretti, Maria Letizia Gardoni, Cia, Mirella Gattari, Giovanni Manzotti, Confagricoltura e Giovanni Bernardini, Copagri.

«Il Parco del Conero si distingue per la qualità espressa dalle tante aziende agricole presenti sul territorio – spiega il Presidente Silvetti – ed intende guardare sempre più ad una filiera agroalimentare unica che merita di essere tutelate e valorizzata». «Vogliamo un Parco aperto – aggiunge – nel quale tutte le componenti, agricole, turistiche, ricettive, promozionali e ambientali, dialoghino e convivano in una prospettiva comune». «Lavoriamo – spiega ancora – perché tutte le componenti abbiano uno sguardo d’insieme che parta dalla tutela e conservazione dell’ambiente ma che promuova e valorizzi un’agricoltura di qualità. Oggi circa il 20% del territorio degli oltre seimila ettari del Parco del Conero, è coltivato e l’incontro, tra i vertici della Politica nazionale, regionale e di tutte le sigle del settore agricolo, rappresenta l’occasione per avviare un percorso che crei la giusta armonia tra ambiente, impresa e territorio grazie ad un confronto che serva a far emergere ciò che il Parco può offrire al territorio in termini di condivisione strategica e riforma del quadro normativo.».