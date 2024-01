Valmusone, segnalati danni per i petardi: il monito di Team plastic Marche

LORETO – Hanno lasciato il caos e una scia di danni i ragazzi che in tutta la Valmusone hanno lanciato petardi la sera di Capodanno. «Complimenti ai ragazzi che ieri sera hanno sparato a più non posso i botti nella via sottostante al Girarrosto, rompendo bottiglie di vetro e rovinando e danneggiando alcune macchine parcheggiate nel parcheggio sottostante al ristorante», dice una residente che ha segnalato tutto alla Polizia locale. Diversi i danni alle auto in sosta appunto, seppur lievi, che hanno suscitato le ire dei proprietari, non solo avventori del locale loretano, in festa per l’ultimo giorno del 2023.

Le segnalazioni

A Osimo sono state tantissime le chiamate ai carabinieri per i rumori molesti e anche alla polizia locale per la presenza il giorno dopo, di scarti di botti un po’ ovunque, soprattutto nelle periferie: «Da San Biagio arriva purtroppo un altro esempio di necessario miglioramento per un futuro sempre più ecosostenibile. Il Team Plastic Free Marche e Umbria ringrazia per la segnalazione e ricorda a tutti che sono previste delle ammende per chi abbandona rifiuti di ogni genere», dice il coordinatore Leonardo Puliti che si occupa proprio di contrastare pratiche simili. Il Team ha lanciato anche un appello a tutti i comuni perché adottino ordinanze contro l’abbandono dei palloncini di plastica.