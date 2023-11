Valmusone, maxi controlli nella notte di Halloween tra Castelfidardo e Osimo

OSIMO – Tanti controlli in queste ore in Valmusone. Una Ferrari è finita fuoristrada in via Molino Mensa stamattina (1 novembre), curiosamente il terzo incidente dello stesso tipo in quella curva. Tantissima paura ma nessun ferito, “solo” danni.

I controlli a Castelfidardo

Potenziati i servizi della polizia Locale per la serata di Halloween e per la festività di Ognissanti con pattuglie e presidi fissi nei luoghi di maggiore affluenza. Numerose le chiamate al centralino della polizia di piazza Leopardi per segnalare il tono “troppo vivace” di alcuni ragazzi festanti nella serata appena trascorsa, casi risolti con un rimbrotto da parte del personale operante e la raccomandazione di divertirsi senza arrecare disturbo al riposo delle persone. In nottata invece investito un cane e danneggiata la vettura il cui conducente si è prontamente fermato richiedendo l’intervento delle autorità. Nonostante l’attivazione del servizio veterinario, per il cane non c’è stato nulla da fare e adesso saranno le indagini della polizia locale a chiarire le responsabilità del fatto. Le pattuglie in servizio nel quadrante antimeridiano delle festività di Ognissanti stanno invece controllando le zone prospicienti il cimitero, anche in modalità appiedata, per garantire la sicurezza ed evitare episodi predatori ai danni degli avventori. Analogo servizio è stato predisposto anche per il controllo della nuova viabilità predisposta dall’ufficio traffico in via Donizetti ma, ad ora, non si registrano criticità né blocchi della circolazione stradale.

I controlli congiunti

Ieri sera (31) un apposito servizio dedicato è stato disposto con ordinanza dal questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto Dottor Darco Pellos, per presidiare l’ordine e la sicurezza pubblica tanto nel centro storico, che nella periferia di Osimo e frazioni. Gli operatori della polizia di Stato del Commissariato di Pubblica sicurezza cittadino, con i militari della Compagnia carabinieri e con una Pattuglia dedicata della polizia locale hanno vigilato attentamente sui vari eventi dedicati all’ormai tradizionale festa che precede Ognissanti. Tanti, peraltro, i bambini e i ragazzi che, in maschera e truccati, hanno partecipato sia alla festa organizzata dal Comune in piazza sia alla visita a tema alle grotte del Cantinone.

Al di là di qualche lamentela per i preventivabili schiamazzi serali e alcuni rifiuti lasciati incivilmente a terra e ritrovati nei vicoli, la serata è trascorsa via senza criticità di rilievo. Il pattugliamento congiunto si è concentrato anzitutto sugli avventori dei locali pubblici – per contenere eventuali episodi di “mala movida” e verificare che non venisse somministrato alcol ai minori di diciotto anni – e quindi nelle consuete vie e piazze di aggregazione giovanile, dove l’attenta presenza del servizio interforze ha impedito che gli svaghi della serata creassero assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano, foriere di potenziali turbative per i residenti o che venissero commessi fatti penalmente rilevanti. Nel corso dell’attività sono stati anche realizzati quattro posti di controllo dinamici nelle arterie extraurbane attorno alla città, dedicati anche alla prevenzione dei reati predatori in genere, e sono state identificate complessivamente 107 persone, di cui 23 pregiudicati. Il monitoraggio sul rispetto delle norme sulla circolazione stradale ha portato al controllo di 24 veicoli ed a comminare nove sanzioni amministrative per altrettante violazioni al Codice della strada.