Valmusone, tornano i ladri a far tremare gli abitanti

OFFAGNA e OSIMO – E’ tornato l’incubo dei ladri in Valmusone. Sono entrati in due villette lungo la strada di campagna che porta alla macelleria, sotto la provinciale Montegallo, a Offagna, al confine con Osimo. In una villetta sono dovuti scappare per il rientro dei proprietari, nell’altra sono riusciti a forzare la cassaforte ma portando via un bottino mediocre. Stando all’appello lanciato poi sui social da una delle vittime, i ladri si sarebbero spostati con un’Audi nera, un suv sospetto che sarebbe stato segnalato anche a Passatempo e Castelfidardo, con la targa che sarebbe stata falsificata. I carabinieri di Offagna e Osimo stanno cercando di rintracciare i proprietari.

I controlli dei vigili

Durante i consueti controlli predisposti per il controllo del territorio osimano invece, sia del centro storico ma anche delle frazioni, gli agenti della Polizia locale, diretti dal comandante Daniele Buscarini, grazie al sistema comunale di videosorveglianza in collegamento diretto con le pattuglie sul territorio hanno intercettato un veicolo sospetto nel piazzale della chiesa del San Carlo. Il conducente, un 20enne di origini straniere con a bordo la compagna, al momento del controllo non è stato in grado di esibire la patente di guida. Immediatamente sono iniziati i controlli presso le diverse banche dati dove è emerso che il soggetto, gravato da precedenti penali e da misure di sicurezza, non aveva mai conseguito la patente di guida. Approfondendo le verifiche anche sul veicolo quest’ultimo è risultato senza la prescritta revisione periodica, senza copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro. Il conducente aveva precedenti specifici poiché era la seconda volta che circolava senza assicurazione. Chiarito il quadro, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per circolazione senza patente di guida, sanzionato per omessa revisione, omessa assicurazione e per circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro. Al soggetto è stata revocata la custodia del veicolo ed è stata affidata ad una depositeria convenzionata in attesa del trasferimento di proprietà per la vendita. I controlli, coordinati da un Ufficiale di Polizia Locale, hanno riguardato anche i documenti stranieri d’identità che sono stati immediatamente sottoposti a verifiche approfondite grazie alla collaborazione del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica della Questura di Ancona. Continuano ad essere capillari i controlli del territorio, in particolare visto l’approssimarsi della stagione estiva nelle strade di maggior scorrimento, da parte delle pattuglie della Polizia Locale osimana poiché nei premi sei mesi del 2023 sono 157 i veicoli sottoposti a sequestro e fermo e 457 quelli sospesi dalla circolazione per omessa revisione.