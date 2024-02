Valmusone, impazza il Carnevale: ecco gli appuntamenti

CASTELFIDARDO e CAMERANO – Dalla comunione di intenti di una decina di associazioni fortemente radicate nel territorio, nasce una brillante edizione del Carnevale Castellano sotto l’egida dell’assessorato alla Cultura di Castelfidardo. Appuntamento domenica 11 febbraio alle 14.30 in piazzale Vito Pardo da dove partirà il corteo di mezzi e maschere allestite da Croce Verde, gruppo Raoul Follereau, I Favolosi anni 70, Tracce di 800, Superbike Bravi Platforms team, Vis Basket, Avis e Atletica Amatori Avis. Un’aggregazione di colori ed allegria frutto di amicizia e condivisione delle rispettive vocazioni – socio-assistenziale, sportiva, culturale – cui tutta la cittadinanza è invitata ad unirsi con i propri costumi. La carovana si sposterà poi verso Porta Marina e piazza della Repubblica, dove dalle 15.30 inizierà l’intrattenimento con un doppio turno di spettacoli di artisti di strada, magia, danza su tessuti aerei e tanta musica con il dj set a cura di Marco Cecconi e Miky. Un modo per festeggiare insieme e vivere il centro storico nel rispetto delle condizioni di sicurezza. «La nostra propensione alla collaborazione è innata. Cerchiamo quanto più possibile di coinvolgerle soprattutto perché tra i compiti dell’assessore c’è quello di stimolare le iniziative delle associazioni del territorio e coordinarle ai fini di una buona riuscita – dice l’assessore Ruben Cittadini -. Questo programma è stato preparato con cura e meticolosità: molti incontri e discussioni per progettare quello che a mio parere potrebbe essere il primo di tanti Carnevali solidali cuciti ad hoc per la nostra città e per i nostri cittadini».

Carnevale a Camerano

Si terrà martedì 13 febbraio invece dalle 16 alle 19 al palasport la festa in maschera di Camerano in occasione del Carnevale. L’evento, patrocinato dal Comune di Camerano è organizzato dalla Parrocchia “Immacolata Concezione” e dal “Gruppo Giovani”. «Anche quest’anno come da consuetudine festeggeremo con grandi e piccini il Martedì Grasso – ha dichiarato Barbara Mori, assessore a Cultura e Turismo – un bel momento di condivisione con musica e divertimento. Un sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione va alla parrocchia di Camerano “Immacolata Concezione” e al “Gruppo Giovani” che molto si sono impegnati per organizzare l’evento. Il Carnevale è una festa molto antica, ma oggi noi lo conosciamo nella tradizione cristiana dove era abitudine organizzare un ultimo banchetto prima dell’inizio del periodo di Quaresima. Il termine “Carnevale” deriva appunto dal latino carnem levare, letteralmente “privarsi della carne”, proprio a indicare l’ultimo simposio che, come voleva la tradizione, si teneva il giorno prima del Mercoledì delle Ceneri, ossia il Martedì Grasso. Festa variopinta e in cui ogni scherzo è concesso, questa ricorrenza è diffusa e amata in tutto il mondo. Protagoniste assolute del Carnevale di Camerano saranno le maschere. In passato il mascheramento rappresentava un temporaneo rovesciamento dell’ordine precostituito, da cui deriva anche la pratica dello scherzo».