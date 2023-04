Valmusone, due memorial per ricordare Gianluca e Gessica

In campo amici e conoscenti per ricordare due giovani che sono scomparsi in tragici incidenti stradali, Gianluca Carotti con la compagna Elisa Del Vicario e Gessica Staffolani

LORETO – La Valmusone ricorda “in campo” due giovani scomparsi in incidenti stradali. Martedì 25 aprile, festa della Liberazione, ritorna il torneo “Giovani speranze”. Dopo lo stop causato dalla pandemia, la kermesse sportiva riparte con la sua settima edizione, affiancata al Memorial Gianluca Carotti in ricordo del fidardense tragicamente scomparso assieme alla compagna Elisa Del Vicario il 3 marzo 2019 in un incidente stradale a Porto Recanati. Una nuova formula che vedrà affrontarsi le squadre della categoria Giovanissimi di Villa Musone, Recanatese, SA Castelfidardo e Porto Recanati. «Una sana giornata di sport che sarebbe piaciuta al caro Gianluca, vissuta all’insegnamento del divertimento e dell’agonismo – dicono gli organizzatori -. Il terreno di gioco sarà quello di Villa Musone, denominato proprio in ricordo di Gianluca la scorsa estate dall’Amministrazione Comunale di Recanati, che patrocinerà l’evento».

L’evento per Gessica

Il primo memorial Staffolani

Sabato scorso invece, 22 aprile, c’è stato il primo memorial, “Un calcio alla strada”, in ricordo di Gessica Staffolani, la giovane centaura sirolese morta in un incidente stradale a Castelfidardo nel febbraio 2021 L’appuntamento è cominciato alle 9.30 con il lancio in aria di palloncini e dimostrazione cinofila al campo sportivo di Osimo Stazione. Presenti i dipendenti della ditta Cebi in ricordo della loro cara collega.