Vaiolo delle scimmie, primo caso nelle Marche. Menzo: «Possiamo attenderci qualche altro caso»

ANCONA – C’è il primo caso confermato di Vaiolo delle Scimmie nelle Marche. Lo rende noto il virologo Stefano Menzo, direttore del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, dove è stata eseguita l’analisi molecolare che ha confermato l’infezione da Monkeypox, Vaiolo delle Scimmie in «un uomo italiano», il cui campione è stato inviato dall’ospedale di Ascoli Piceno (reparto di Malattie Infettive).

Il professor Menzo spiega che ad oggi sono stati «una decina i casi sospetti», per lo più pediatrici, nei quali l’infezione non è stata confermata. Cosa dobbiamo aspettarci? «L’epidemia al momento non sembra autolimitarsi come avvenuto in passato, il virus questa volta ‘è uscito’ dall’Africa e possiamo attenderci qualche altro caso. In Italia finora ne sono stati accertati 170 circa».