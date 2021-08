Vaccino, dal 16 agosto senza prenotazione per under 18 e tesserati delle Federazioni Sportive

ANCONA – Da lunedì 16 agosto vaccinazione contro il Covid-19 senza prenotazione per i giovani dai 12 ai 18 anni e per i tesserati delle Federazioni Sportive di qualsiasi età.

Ad annunciarlo sono l’assessore allo Sport della Regione Marche Giorgia Latini e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Sia gli under 18 anni che i tesserati delle Federazioni Sportive, potranno recarsi nei punti vaccinali di popolazione attivi sul territorio regionale, senza bisogno di prenotare.

Iniziative messe in campo in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività sportive. Una decisione, quella relativa agli atleti, condivisa con il Coni nazionale, con il Coni Marche e con il Cip Marche per incrementare il livello di sicurezza delle persone che praticano sport.





«Dobbiamo prepararci alla nuova stagione sportiva garantendo sicurezza e dando modo agli impianti e alle manifestazioni di poter riprendere l’attività in serenità – affermano in una nota stampa congiunta gli assessori Latini e Saltamartini – . Siamo consapevoli dell’importanza di questo settore. Nella recente Conferenza regionale è emerso il ruolo dello sport non soltanto per il benessere e la salute ma anche come leva economica regionale. La collaborazione tra assessorati e Coni è stata preziosa per individuare gli strumenti organizzativi che rendono possibile questa iniziativa».

«Ringraziamo la Regione Marche perché ancora una volta ha dimostrato sensibilità nei confronti del mondo sportivo recependo immediatamente le indicazioni del capo di gabinetto della Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid-19 Gabriele Cosimo Garau – dichiara Fabio Luna, presidente del Coni Marche – . In questo modo si aiutano le associazioni a rendere più agevole lo svolgimento dell’attività sportiva».

Da sinistra Luca Savoiardi e Fabio Luna

«La Regione si dimostra al nostro fianco facilitando l’attività sportiva in sicurezza» il commento di Luca Savoiardi, presidente del Cip Marche. Per i tesserati di ogni età, sarà sufficiente esibire la tessera della Federazione di appartenenza.

Un altro obiettivo della campagna vaccinale per i tesserati delle Federazioni sportive, delle discipline associate e degli Enti di Promozione Sportiva è quello di rendere maggiormente sicuri gli impianti sportivi nei quali si svolgeranno sia le attività di preparazione e allenamento sia degli eventi sportivi che, nelle misure definite dalle autorità competenti, potrebbero essere nuovamente aperti al pubblico.