Vacanze a settembre, Confcommercio Marche: «Chi è rientrato in città ha voglia di sole e mare. E si concede un weekend»

Sono 10 milioni gli italiani che partono a settembre. È la fotografia che emerge da uno studio stilato da Confcommercio, secondo il quale il 78% sceglie come destinazione l’Italia. Insomma, il ritorno a scuola per ora non ferma le partenze e per chi viaggia in questa fase la spesa media si aggira intorno ai 600 euro a persona, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente.

«Anche nelle Marche stiamo andando ancora molto bene – commenta Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche – il meteo ci sta aiutando e soprattutto nel fine settimana nella nostra regione ci sono turisti da Centro Italia e dal Nord. Questa settimana è stata importante e abbiamo avuto dei bei numeri».

Polacco spiega «la stagione sta andando bene, in questa fase è legata soprattutto al turismo balneare, che è il protagonista delle vacanze nelle Marche. Chi è rientrato in città ha voglia di sole e mare per cui si concede un weekend al mare. Le;Marche si stanno affermando come una meta tra le più qualificate a livello nazionale».

Con la ripresa della scuola (lunedì 15 settembre) il turismo non si ferma neanche nelle Marche, ma, puntualizza il direttore di Confcommercio, «c’è un po’ un calo che incide soprattutto sul turismo familiare». Chi viaggia dopo metà settembre? «Sono soprattutto single, coppie senza figlie e gruppi. Il turismo ,’senior’ (terza età, ndr) è molto forte e copre in particolare i periodi di bassa stagione».

Il 35% dei viaggiatori, secondo lo studio Confcommercio, sceglie settembre per il minor affollamento delle località e i prezzi più contenuti, mentre per il 18% è decisiva nella scelta la ricchezza di eventi come sagre e spettacoli. Chi parte fa brevi soggiorni, al massimo due notti. I turisti settembrini alloggiano soprattutto negli alberghi (23%) e nei b&b (19%). Il mare resta la prima destinazione (21%), seguito dalle città d’arte (13%) e dalle grandi città (12%).