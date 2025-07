Viaggi, 31,4% degli italiani non può permettersi una settimana di vacanza. Confindustria Turismo: «Dato in calo per voli low cost»

ANCONA – Il 27% degli europei non può permettersi una vacanza di una settimana, in Italia la quota è superiore e tocca il 31,4%, anche se non raggiunge il picco negativo che registrano Paesi come Romania e Grecia, mentre all’estremo opposto c’è il Lussemburgo dove quasi 9 cittadini su 10 si concedono una settimana di ferie l’anno. Emerge dall’ultima rilevazione dell’Eurostat, relativa al 2024. Un dato che a livello europeo è diminuito di 1,5 punti percentuali rispetto al 2023 ed è significativamente inferiore (di 10,6 punti percentuali) rispetto a un decennio fa (2014).

Le percentuali più elevate di persone che non possono permettersi una settimana di ferie annuali sono state registrate in Romania (58,6 %), Grecia (46,0 %) e Bulgaria (41,4 %). Al contrario invece sono pochi a rinunciare alle ferie in Lussemburgo (8,9%), Svezia (11,6%) e Paesi Bassi (13,0%). «Ci sono differenze sostanziali rispetto alle capacità reddituali, ma anche all’aspetto culturale, tra i vari Paesi europei – commenta Ludovico Scortichini, coordinatore del tavolo tecnico del Turismo di Confindustria Marche e membro del board nazionale di Astoi Confindustria Viaggi -. Lussemburgo, Svezia e Paesi Bassi hanno un’alta vocazione ai viaggi, se non altro per l’aspetto climatico, il Lussemburgo anche per l’aspetto reddituale e culturale: il viaggio è per gli abitanti di questo Paese una necessità».

Per quanto riguarda invece Paesi come «Romania e Bulgaria» secondo Scortichini si ripropone il quadro «dell’Italia degli anni ’50-’60 quando solo una ristretta cerchia di persone poteva permessi le vacanze, non tanto per una questione economica, quanto più per un aspetto culturale: sono certo che andando a targhettizzare questo dato, quelli che sicuramente hanno la capacità culturale di partire sono i giovani». La flessione del dato rispetto ad un decennio fa «credo che sia sicuramente derivata dal fatto che i prezzi dei viaggi, al di là del periodo Covid, tendenzialmente sono sempre più bassi, l’effetto dei voli low cost si fa sempre più sentire e allarga il target di chi può concedersi una vacanza».

Ludovico Scortichini, Astoi Viaggi Confindustria

L’Italia mostra un dato superiore rispetto alla media europea «il nostro Paese non ha lo stesso approccio alle vacanze dei francesi, dei tedeschi, degli scandinavi o degli spagnoli: per loro fare una vacanza è una necessità ancora più forte rispetto all’Italia». Inoltre, «in Germania la maggior parte della popolazione è bilingue, mentre Francia e Spagna hanno una lingua parlata anche in altri Paesi per cui sono più facilitati ad andare in vacanza e questo è un dato assolutamente da tenere in considerazione. Da un lato gli strumenti economici, dall’altro quelli linguistici, spingeranno sempre di più le persone a concedersi più vacanze all’estero e sempre meno nel proprio Paese in una sorta di ‘intescambio’».

Uno scenario, spiega, sul quale vanno ad aggiungersi «l’incremento dei voli low cost dagli aeroporti minori come da Ancona, Perugia, Pescara, Forlì, Rimini, ed altri, e questo spingerà, soprattutto in bassa stagione, anche chi non ha grandi possibilità, ad andare una settimana in vacanza». Da tenere in considerazione, conclude, anche «lo stimolo» alle vacanze esercitato dalla partenza da un aeroporto vicino o nella regione di residenza: «Per un marchigiano, ad esempio, partire da Ancona o piuttosto da Roma o da Malpensa, è sicuramente uno stimolo, e questo ci aiuterà ad avere maggiori opportunità e prodotti per spingere sempre di più i viaggi e ridurre la percentuale di coloro che non vanno in vacanza». «Nelle Marche – conclude -, come nel resto d’Italia, non si rinuncia alla vacanza, specie se si tratta di target medio alto, mentre le persone con minori disponibilità ricorrono a soluzioni più economiche come le vacanze presso le abitazioni di familiari».