Vacanze, il caldo detta la meta: mare per il 24%. Federalberghi: «Luglio parte bene, per agosto molte prenotazioni»

Avvio di stagione positivo per gli hotel marchigiani e anche per agosto «arrivano molte prenotazioni». A fare il punto è Luca Giustozzi, presidente Federalberghi Marche

Avvio di stagione positivo per gli hotel marchigiani e anche per agosto «arrivano molte prenotazioni». A fare il punto è Luca Giustozzi, presidente Federalberghi Marche. «Queste settimane con il bel tempo abbiamo lavorato abbastanza bene». Ora con la stagione estiva che entra nel vivo il lavoro si intensifica. «Per agosto siamo a buon punto con le prenotazioni – dice – e anche luglio si sta muovendo bene, per ora siamo in linea con l’anno scorso, forse anche qualcosa in più».

Il grande caldo delle ultime settimane orienta le vacanze degli italiani: il 24% secondo Confcommercio sceglie il mare come meta nella speranza di trovare refrigerio dalla ondate di calore che hanno interessato il Paese e con gran parte delle città italiane marcate dal bollino rosso. «Le persone si riversano sulla costa perchè il mare è l’unica alternativa a questo caldo» dice Giustozzi.

E sempre per il caldo «le strutture alberghiere con piscina lavorano di più perché si tratta di un servizio che attira i turisti». In questo avvio di estate «le presenze straniere sono in crescita – prosegue – nelle nostre strutture di circa il 4-5% rispetto all’anno scorso, un dato confermato anche da altri colleghi. Per quanto riguarda i turisti italiani le provenienze sono quelle tradizionali: Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia».

Mentre la costa fa la parte del leone in estate, l’entroterra marchigiano «da Pesaro ad Ascoli è andato molto bene in primavera e se il clima buono si ripeterà anche in autunno contiamo che avrà buoni riscontri anche in quel periodo. Le strutture si sono attrezzate ed offrono esperienze come trekking, bike, visite in cantine e frantoi che sono molto apprezzate».

Secondo il focus sulle vacanze estive degli italiani dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, i pernottamenti negli hotel italiani saranno il 21%, seguiti dai b&b, con il 17%. Le case in affitto a breve termine si attestano al 13%, mentre 14% sono coloro che sceglieranno di pernottare in una seconda casa di proprietà o ospiti da amici o parenti. Seguono, agriturismi, campeggi, villaggi vacanze e resort.