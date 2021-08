Ancona, va in bagno nella notte: la moglie lo ritrova a terra morto nel sangue

ANCONA – Dramma nella notte ad Ancona, in un appartamento del centro, in corso Garibaldi. Un uomo di 79 anni è stato trovato morto dalla moglie, in un lago di sangue.

A una certa ora della notte l’anziano era andato in bagno, senza generare alcun sospetto di malessere nella donna. Poi probabilmente, da una prima ricostruzione dei fatti, ha avuto un malore. Cadendo ha battuto la testa sui sanitari.

Non vedendolo rientrare in camera, la moglie è andata in bagno e ha fatto la tragica scoperta. Sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.