Immancabile. Goloso. Fantasioso. Magari più salutare. Per scovare le novità presentiamo le proposte di nove pasticcerie delle Marche che hanno declinato “a modo loro” l’uovo di cioccolato. Sfoglia la gallery

Immancabile. Goloso. Fantasioso. Magari più salutare, senza zucchero. Ancora una volta arriva colorato nelle mani di piccoli e grandi l‘uovo di cioccolato per rendere la Pasqua 2021 comunque speciale. Una Pasqua non senza difficoltà per le pasticcerie e i laboratori artigianali, vista l’emergenza sanitaria, che ogni hanno sanno dar vita a gustose creazioni. E nell’anno delle restrizioni e delle zone rosse forse c’è più prudenza tra gli addetti ai lavori, sia nelle quantità realizzate sia nella “plasticità” delle creazioni, ma comunque rimane la voglia di regalare un sorriso.

I pasticceri sono al lavoro e le sorprese non mancheranno. Per tutti i palati. Per scovare le novità abbiamo sentito nove pasticcerie delle Marche che hanno declinato “a modo loro” l’uovo impreziosendolo sia con decorazioni a rilievo sia reinterpretando la forma sia puntando sul gusto. Ecco allora l’uovo rosa o bianco, quello al cioccolato al pistacchio o con crema chantilly, o ancora quelli ancora con fiori di ghiaccia, scaglie e granella di frutta secca.

Non mancano anche attenzioni verso i più piccoli: coccinelle, pesci palla, colombine, gallinelle, conigli, pecore e paperette. E “stampe” che si rifanno ai protagonisti dei grandi classici Disney, da Biancaneve al Re Leone ai teneri dalmata della Carica dei 101.

Ecco allora un viaggio virtuale e sensoriale attraverso i protagonisti delle nostre proposte in 20 immagini. Da nord con la Pasticceria Alberini di Pesaro e Guerrino per Fano; al centro, ad Ancona, Colfood e Franco, passando da Loreto con Picchio e da Jesi con Zoppi, ritornando verso la costa a Senigallia con Jannello e la Miv Cioccolaterie di Ostra. E poi tra le colline dell’entroterra con la gelateria Very n’Ice di Macerata e nel sud della regione nella bella Ascoli con le proposte della Pasticceria Angelini.