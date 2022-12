Univpm tra le Università più verdi e sostenibili al mondo

ANCONA – Sono stati pubblicati i risultati relativi al GreenMetric World University Ranking, edizione 2022, la classifica mondiale che premia gli atenei in base al loro impegno nei temi del risparmio energetico e della sostenibilità sociale, economica e ambientale.

L’Università Politecnica delle Marche si classifica al 10° posto in Italia, scalando 2 posizioni rispetto all’anno scorso, e al 149° posto su scala mondiale, salendo di ben 41 posizioni.

Attraverso 39 indicatori in 6 criteri, UI GreenMetric World University Rankings nel 2022 ha analizzato 1050 università di tutto il mondo, di cui 34 italiane. Il punteggio finale assegnato a ogni università è determinato da una serie di fattori che tengono contro delle azioni messe in atto dagli atenei in molteplici aspetti della sostenibilità, come la gestione e il recupero dei rifiuti, la presenza di spazi verdi, l’utilizzo di energie rinnovabili e livello di efficientamento energetico, l’attenzione alla mobilità sostenibile e le attività di ricerca, produzione scientifica e attività di divulgazione nell’ambito della sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

«L’Ateneo pone grande attenzione al tema della sostenibilità, seguendo un approccio di tipo multidisciplinare – afferma il rettore Gian Luca Gregori – certi che lo sviluppo sostenibile sia frutto di un impegno che tocca le dimensioni, sociale, economica, ambientale e climatica. Quest’anno, il nostro impegno ci ha permesso di entrare nella top 150 mondiale e nella top 10 italiana del GreenMetric World Ranking migliorando alcuni indicatori; ed è in questa direzione che procederemo, con ancora più determinazione».



I professori Paolo Mariani e Nadia Raffaelli, referenti Univpm per la Ricerca e Ranking internazionali, e Stefania Gorbi, referente UNIVPM per la Sostenibilità, hanno dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di questo risultato che, a prescindere dal posizionamento in classifica, gratifica il lavoro di una intera comunità, che si impegna per diffondere i principi di sostenibilità non solo all’interno dell’Università, ma anche al di fuori di essa, coinvolgendo studenti di ogni ordine e grado e tutta la cittadinanza. Tra le buone pratiche che ci hanno permesso di continuare a scalare le classifiche internazionali possiamo ricordare non solo le azioni di efficientamento energetico, con l’implementazione dei campi fotovoltaici sui tetti dei nostri edifici, ma anche le iniziative sulla parità di genere e sull’inclusione sociale e le attività di UNIVPM Plastic Free».

UI GreenMetric World University Rankings mira ad aumentare la consapevolezza delle università verso la sostenibilità, è un’iniziativa senza scopo di lucro curata dall’Università dell’Indonesia, è sviluppata dal 2010.