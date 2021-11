Univpm, studenti sul podio per la MathWorks Minidrone Competition

ANCONA – Primo posto per i due studenti dell’Università Politecnica delle Marche, Francesco Gaudeni e Paolo Rosettani alla MathWorks Minidrone Competition 2021 (sezione EMEA: Europe, Middle East, and Africa).



La competizione ha visto una lunga selezione iniziata ad agosto, dove sono stati individuati i gruppi finalisti provenienti da prestigiose Università del mondo, una squadra da Seul (Corea del Sud), tre da Delhi (India), altri 2 finalisti dall’Università di Oxford (UK), uno dall’Imperial College (UK) e la squadra “GaudRos UnivPM” dalla sede Univpm di Ancona.



Le squadre si sono affrontate durante una competizione finale, il 29 ottobre scorso, sugli algoritmi di guida autonoma sviluppati. In quest’ultimo round, la squadra dell’Università Politecnica delle Marche è arrivata prima in classifica, seguita da una squadra dell’Università di Oxford (UK) e al terzo posto dalla squadra indiana del Bannari Amman Institute of Technology.



«Congratulazioni ai nostri studenti che hanno ottenuto il primo posto in un concorso internazionale di alto livello – ha commentato il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – dimostrando una grande preparazione frutto di competenze acquisite in un ambito davvero innovativo. I nostri studenti hanno dimostrato che con l’impegno e la voglia di mettersi in gioco si possono ottenere risultati importanti».



Il progetto degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione dell’Univpm è consistito nella creazione di un algoritmo innovativo di inseguimento di percorso, per un mini-drone, con la tecnica del Model-Based Design, utilizzando il software MATLAB/Simulink. Gli studenti UnivPM hanno lavorato in team da remoto, essendo uno di loro in esperienza Erasmus mentre l’altro sta frequentando le lezioni presso la sede di Ancona dell’Univpm.