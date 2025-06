Univpm, nuova figura per l’assistenza: l’infermiere di famiglia e comunità

ANCONA – Si è tenuta ieri, giovedì 26 giugno 2025, la cerimonia di chiusura, con la consegna degli attestati finali presso la sede di Ancona, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, del Master di Infermiere di famiglia e Comunità, realizzato con il contributo dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Un percorso di arricchimento della professione, giunto alla terza edizione, che ha lo scopo di preparare una figura professionale sempre più espressione di un’infermieristica territoriale che si fa carico di nuove competenze e nuove conoscenze. Come anche ratificato negli ultimi documenti della stessa Agenas – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali l’introduzione dell’Infermiere di famiglia e Comunità (IFoC) ha l’obiettivo di rafforzare il sistema assistenziale sul territorio, finalizzato a promuovere una maggiore omogeneità ed accessibilità dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, favorendo l’integrazione delle diverse figure professionali, compresa l’assistenza infermieristica di comunità.

«In un contesto sanitario in continua evoluzione – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – formare professionisti capaci di operare in maniera efficace e integrata sul territorio è una priorità. Il nostro impegno è volto allo sviluppo di nuove competenze e alla valorizzazione del ruolo dell’infermiere di comunità, una figura chiave per la sanità del futuro».

Il titolo preferenziale richiesto per l’acquisizione delle competenze in questo ambito è il Master Universitario di primo livello in Infermieristica di famiglia e di Comunità, così come previsto dal Documento finale sulla formazione specialistica delle professioni sanitarie. Tuttavia, tenuto conto delle necessità di avere Infermieri di famiglia o Comunità per l’implementazione di quanto previsto dalla Riforma dell’Assistenza Territoriale, è stato proposto, per coloro che non sono ancora in possesso del Master, la possibilità di realizzare percorsi formativi specifici di tipo regionale. In virtù di ciò, la Regione Marche ha istituito, parallelamente, corsi complementari per i professionisti già in servizio nei distretti territoriali in linea con quanto suggerito da Agenas ed in parallelo al percorso accademico.

Al fine di consentire il completamento del percorso formativo con l’acquisizione del titolo accademico del Master la Regione Marche ha avviato, con l’Università Politecnica delle Marche, l’iter per il riconoscimento del percorso formativo regionale, in un numero di crediti formativi universitari (CFU) validi per l’eventuale prosecuzione del percorso formativo, con l’acquisizione del Master di primo livello. Una linea di sviluppo che vedrà, prossimamente, l’apertura di altri corsi per l’infermieristica territoriale e la prossima e già annunciata attivazione di un altro Master per Infermieristica di Famiglia e di Comunità.