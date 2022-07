Univpm, tornano le “Lauree in Piazza” a San Benedetto del Tronto

ANCONA – È in programma venerdì 22 luglio alla Palazzina Azzurra, in Viale Buozzi, a San Benedetto del Tronto, la cerimonia di consegna delle lauree per le studentesse e gli studenti della Facoltà di Economia G. Fuà dell’Università Politecnica delle Marche. Un momento atteso anche dalla cittadinanza e che ha l’obiettivo di avvicinare l’Università al territorio.

«Con le Lauree in Piazza la città partecipa, insieme alle laureate, ai laureati, alle famiglie e alla comunità accademica – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – ad una cerimonia che segna il raggiungimento di un traguardo importante. L’augurio è di proseguire con entusiasmo, consapevoli delle capacità acquisite e guardando con fiducia al futuro».



Sono 27 i laureandi del Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale che parteciperanno alla cerimonia. Alle 18.00 è prevista la convocazione presso la Palazzina Azzurra, la Cerimonia avrà inizio alle ore 19:00 con il benvenuto del Rettore Prof. Gian Luca Gregori e i saluti istituzionali, a seguire la consegna delle Pergamene e Proclamazione dei laureati.

L’obiettivo formativo del Corso in Economia Aziendale è quello di formare laureati che siano in grado di comprendere, analizzare e gestire le problematiche relative alle diverse tipologie di aziende operanti in contesti diversi, nel percorso di trasformazione digitale per rispondere alle esigenze della learning economy. Attraverso due percorsi formativi (curriculum) si creano figure professionali con conoscenze e competenze specialistiche anche nel digitale. Il primo curriculum “Amministrazione e controllo delle aziende” è volto a rafforzare il carattere professionalizzante per operare in azienda nelle aree dell’amministrazione e del controllo; o come consulente aziendale esterno specializzato nelle problematiche di tipo contabile, gestionale, organizzativo, giuridico e finanziario, nell’ottica della digitalizzazione dei processi aziendali. Il secondo curriculum “Marketing e Digital Business” è volto a rafforzare il carattere professionalizzante di quadri, manager aziendali e consulenti esterni nell’area del marketing e nell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione attraverso i social media. Le figure professionali sono capaci di operare nel web e nei social media in modo trasversale ai settori industriali o di servizi.

Per il corso in Economia Aziendale l’80% delle laureate e dei laureati prosegue il percorso universitario con una laurea magistrale, il restante si inserisce nel mondo del lavoro; il 95% è soddisfatto degli studi svolti e il 95% è soddisfatto della disponibilità dei docenti.



UNIVPM NUMERI:

L’Univpm è al secondo posto in Italia per tasso di occupazione, pari al 96,2%, a 5 anni dalla laurea, secondo l’ultimo rapporto Almalaurea. Nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019, realizzata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e della Ricerca (ANVUR) per conto del Ministero della Ricerca (MUR), per ciò che riguarda la Terza Missione, l’Univpm è risultata terza in Italia, dietro soltanto ai Politecnici di Torino e di Milano.

Nel 2022 l’Academic Ranking of World Universities ha inserito Univpm nella fascia 501-600 su 2.000 Università censite. Per il Times World University Rankings 2021, Univpm è nella fascia 601-800 sulle migliori 1224 Università al mondo. Per il QS World University Rankings 2021 Univpm è al 290° posto a livello mondiale per quanto concerne la ricerca, su oltre 5.500 Università.