UnivPm, incarico internazionale per il prof Silvio Cardinali

Il docente di marketing e comunicazione della Facoltà di Economia è stato nominato vicepresidente dell’Academy of Global Business Research and Practice, dedicata alla cooperazione tra le Università di tutto il mondo

ANCONA – Incarico di prestigio per Silvio Cardinali, professore associato presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, dove insegna marketing e comunicazione aziendale.

Da sempre impegnato a valorizzare l’attività di ricerca dell’Ateneo e a supportare concretamente i suoi studenti nell’affrontare con competenza e visione le nuove esigenze di mercato, Cardinali è stato eletto all’unanimità vicepresidente dell’Academy of Global Business Research and Practice, associazione internazionale di docenti universitari, ricercatori e manager appartenenti a oltre 30 differenti Paesi, che si propone di promuovere la ricerca accademica e lo sviluppo della cooperazione fra le Università di tutto il mondo.

«Avere una nomina italiana a vicepresidente dall’Academy of Global Business Research and Practice è motivo di orgoglio e soddisfazione ed è soprattutto un messaggio forte di integrazione fra i sistemi universitari a prescindere che questi siano in un paese altamente sviluppato o meno e che siano nella provincia accanto o in un altro continente. L’ente infatti promuove uno scambio generativo fra Università, operatori economici e istituzioni di tutti i continenti, creando ponti fra contesti molto eterogenei e con un livello di sviluppo economico differente».

L’Academy of Global Business Research and Practice nasce dall’esperienza della Society for Global Business and Economic Development, avviata negli anni ’90 dal professor Chinappa Jayachandran, docente alla Montclair State University, vicino New York. Organizza con successo conferenze internazionali e simposi di ricerca, che coinvolgono migliaia di accademici da tutto il mondo e di molte discipline, ma anche dirigenti di imprese, consulenti e rappresentanti di Ong interessati a questioni di istruzione, imprenditorialità e sostenibilità.