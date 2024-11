ANCONA – L’Università Politecnica delle Marche ha prorogato la scadenza per l’iscrizione alla seconda edizione del Corso di perfezionamento in “Nuove Tecnologie per la Performance – Corporeità e Spazio Scenico”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII), in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA). C’è ancora possibilità di iscriversi fino al 15 novembre 2024.



Con durata semestrale, il corso, nato e sviluppatosi nel 2022 da una proposta di Simona Lisi, direttrice artistica di Cinematica, in collaborazione con Paolo Bragaglia, direttore artistico di Acusmatiq, e il coordinamento scientifico di docenti del DII, Stefania Cecchi e Leonardo Gabrielli, e DICEA, Gianluigi Mondaini e Paolo Clini, si svolgerà dal 2 dicembre 2024 al 31 maggio 2025, per un totale di 128 ore di didattica frontale.

Univpm, corso di perfezionamento in nuove tecnologie per la performance

Inaugurato con grande successo lo scorso anno, il corso è il primo, di questo genere, a proporre un programma didattico interdisciplinare unico in Italia che offre una formazione avanzata nel campo dei media, delle arti visive e performative all’interno di una università scientifica come la Politecnica. L’obiettivo principale è colmare il divario tra chi progetta interventi performativi e chi possiede il know-how tecnico per l’implementazione tecnologica.



L’offerta formativa è costruita con l’obiettivo di formare figure professionali capaci di coniugare l’arte e la tecnologia, fungendo da ponte tra il mondo scientifico e quello artistico. Con il rapido sviluppo delle tecnologie digitali, le arti stanno subendo una profonda trasformazione, rendendo il mezzo sempre più fluido e soggetto a cambiamenti tecnici. In questo contesto, il Corso si propone di favorire la crossmedialità e l’utilizzo del know-how scientifico universitario in progetti di promozione del patrimonio territoriale.



Il corso si rivolge a studenti e studentesse italiani/e o internazionali con un background nell’utilizzo dei media digitali e della tecnologia per la performance musicale, in regia, coreografia, composizione, studi sui nuovi media e visual studies che intendano perfezionarsi in una formazione completa sulle più recenti tecnologie hardware e software per la realizzazione di interventi sonori, visuali e sensoriali nello spettacolo.



Ben 23 gli insegnamenti erogati tra cui spiccano audio immersivo, musica e intelligenza artificiale, suono in 3D, augmented reality, modelling virtual words, caratteri tipologici dello spazi performativi, sistemi VR 360°, coreografia digitale e augmentata, storytelling digitale, mixed media reality, regia multimediale, sintesi ed elaborazione del suono, media e visual studies, scenotecnica, architettura, teoria della percezione e somatica e un corpo docente di altissimo livello che annovera gli artisti digitali Igor Imhoff, Francesca Fini, Lino Strangis, e Roberto Paci Dalò, Ariella Vidach e Claudio Prati, Francesco De Melis, Paolo Bragaglia, Pietro Cardarelli, Simona Lisi e i/le docenti dell’ Università.



La Regione Marche, in linea con gli sforzi per sostenere studenti e studentesse residenti sul territorio regionale e le loro famiglie, impiega le risorse provenienti dalla Programmazione Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 per offrire voucher formativi a parziale copertura della retta d’iscrizione. Il sostegno finanziario, disponibile fino ad esaurimento delle risorse, è riservato a candidati/e disoccupati o inattivi under 36, residenti nelle Marche da almeno sei mesi e in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento.

Info sui voucher: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-Studio/Alta-Formazione#Master-2023/2027



Per info su insegnamenti, programma e direzione artistica: ntp.univpm@gmail.com

Per info sul corso e come iscriversi: https://corsontp.dii.univpm.it/

Per info sulle iscrizioni: master.economia-ingegneria@univpm.it.