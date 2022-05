Dall’UnivPm al Consiglio dell’Istat: l’incarico del prof Francesco Maria Chelli

ANCONA – È arrivata nei giorni scorsi la notizia di un prestigioso incarico per l’Ateneo, di livello nazionale. Il prof. Francesco Maria Chelli, professore ordinario di statistica economica presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche è stato nominato componente del Consiglio dell’Istat su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I prof Francesco Maria Chelli

Il prof. Francesco Maria Chelli è ordinario di Statistica Economica dall’anno accademico 2006/07 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”. È vicerettore delegato per le Relazioni con il Territorio dell’Università Politecnica delle Marche e Presidente del Consiglio di Corso di Studio in “Data Science per l’Economia e le Imprese” nel triennio accademico 2020/2023. Presidente dell’Associazione “Alumni” Univpm e Presidente Onorario della Società Italiana di Economia Demografia e Statistica, il prof. Chelli è stato Direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell’ISTAT dal febbraio 2021 al febbraio 2022. È autore di più di cento pubblicazioni scientifiche nel campo della Statistica Economica.



Per il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. Gian Luca Gregori la nomina del prof. Chelli accresce il prestigio dell’intero Ateneo.